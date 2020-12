Zespół Mercedesa w F1 będzie miał nową strukturę, jeśli chodzi o jego właścicieli. Firma Ineos wejdzie w posiadanie jednej trzeciej udziałów w ekipie. Takim samym pakietem będą dysponowali Daimler oraz Toto Wolff.

Pozostaną fabrycznym zespołem Mercedesa w królowej sportów motorowych w nadchodzących latach.

W ramach nowej struktury akcjonariatu Toto Wolff będzie nadal pełnił swoją rolę jako szef zespołu i dyrektor generalny przez kolejne trzy lata.

- Z przyjemnością rozpoczynam nowy rozdział w zespole Mercedes-AMG Petronas F1 Team - oświadczył Toto Wolff. - Ta ekipa jest dla mnie jak rodzina. Przeszliśmy razem przez wiele wzlotów i upadków i nie wyobrażam sobie pracy z lepszą grupą ludzi w tym sporcie. Bardzo się cieszę, że mogę kontynuować pracę podczas tej nowej ery. Inwestycja Ineos potwierdza, że biznesowy sens zespołów Formuły 1 jest solidny. Stanowi ważny sygnał zaufania do sportu po trudnym roku. Cieszę się, że mogę powitać Jima, Andy'ego i Johna w zespole jako współwłaścicieli. Stworzyli jedną z najbardziej dochodowych firm na świecie, ucieleśniają prawdziwego ducha przedsiębiorczości, a ich doświadczenie wzmocni nasz zarząd w nadchodzących latach. Równocześnie mam zaszczyt kontynuować współpracę z Olą, Markusem Schäferem i Mercedes-Benz przez najbliższe lata.

- Wielkie wyzwania są podstawową częścią naszego sposobu myślenia w Ineos, a nasze zaangażowanie w wiele różnych dyscyplin sportowych pokazuje, że zawsze dążymy do tego, co najlepsze - oświadczył Jim Ratcliffe, prezes Ineos. - Kiedy weszliśmy do Formuły 1 na początku tego roku, zdecydowaliśmy się to zrobić z zespołem Mercedesa, który wyznaczył nowe standardy. Od tego czasu prowadziliśmy dyskusje o tym, jak możemy zwiększyć nasze zaangażowanie. To wyjątkowa okazja, aby zainwestować pieniądze w zespół będący na szczycie, który wciąż ma bogaty potencjał do rozwoju w przyszłości. Nie mogliśmy sobie życzyć lepszych partnerów niż Mercedes-Benz i zespół sprawdzonych zwycięzców pod kierownictwem Toto.

Odkąd zespół Mercedes-Benz powrócił do Formuły 1 w 2010 roku, ciągłe inwestycje strategiczne, zaangażowanie sportowe i rozwój sprawiły, że stali się dominującą ekipą w królowej sportów motorowych, od 2014 roku zdobywając siedem mistrzowskich tytułów z rzędu.