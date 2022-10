Za nami pierwsza oficjalna sesja na torze Austin w Teksasie w ramach weekendu z Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Najszybszym kierowcą w pierwszej sesji treningowej był Carlos Sainz. Hiszpan uplasował się przed Maxem Verstappenem i Lewisem Hamiltonem.

W pierwszym treningu wzięło udział aż pięciu kierowców, którzy nie ścigają się w tym sezonie w stawce F1 - w tym czterech debiutantów.

Robert Szwarcman zastąpił Charlesa Leclerca w Ferrari. Théo Pourchaire zasiadł w bolidzie Alfy Romeo za Valtteriego Bottasa. Alex Palou otrzymał na pierwszą sesję treningową fotel Daniela Ricciardo w McLarenie. Z kolei Logan Sargeant wystąpił w Williamsie za Nicholasa Latifiego.

Do wspomnianej czwórki dołączył Antonio Giovinazzi w Haasie, zastępując Kevina Magnussena. Jeżeli Włoch liczy na fotel w amerykańskiej ekipie na sezon 2023, to zdecydowanie nie pomógł sobie incydentem z początku sesji.

Niecałe 10 minut po rozpoczęciu pierwszego treningu Antonio stracił przyczepność w szybkich zakrętach w pierwszym sektorze i wypadł bandę, gdzie utknął na dłuższą chwilę, zanim udało mu się wyjechać z powrotem na tor. Sędziowie zdążyli jednak wywiesić czerwoną flagę.

Pierwsza połowa sesji przebiegała spokojnie. Na torze oglądaliśmy kierowców realizujących różne strategie treningowe - z oponami miękkimi, pośrednimi oraz twardymi.

W międzyczasie została ogłoszona wymiana silnika na ten weekend przez Sergio Pereza oraz Zhou Guanyu. W obu przypadkach jest to druga nadprogramowa jednostka spalinowa, czyli piąta w całym sezonie, co oznacza karę przesunięcia o pięć pozycji na starcie zarówno dla Meksykanina, jak i Chińczyka. Co więcej, dyskutuje się także o przyjęciu kary przez obu kierowców Ferrari.

Na 20 minut przed końcem sesji na czele znajdował się Max Verstappen. Drugi był Lewis Hamilton, a trzeci Fernando Alonso. Wysoko, bo aż na czwartej pozycji, znalazł się Sebastian Vettel. Pierwszą piątkę zamknął Esteban Ocon. Kolejni kierowcy podkręcali jednak tempo.

Po kolejnych 10 minutach na czele stawki znalazł się Carlos Sainz, przed Hamiltonem oraz Lancem Strollem, który dołączył do Sebastiana Vettela w czubie stawki jako kierowca Astona Martina.

Najmniej w pierwszej sesji treningowej pojeździli Max Verstappen i Antonio Giovinazzi. Włoch nie wrócił już na tor po przygodzie z początku treningu, a Holender dość długo stał w garażu, kiedy jego mechanicy dokonywali napraw lub korekt w bolidzie.

Czytaj również: Szare strefy pomagają zdobyć tytuł

Czwórka debiutantów, czyli Szwarcman, Palou, Pourchaire i Sargeant, nie zanotowali szczególnie imponujących wyników i zajęli dokładnie w takiej kolejności miejsca od 16 do 19. Na końcu stawki znalazł się oczywiście Antonio Giovinazzi, który zdecydowaną większość sesji spędził w garażu.

Na czele tabeli znalazł się z kolei Carlos Sainz. Drugi był Max Verstappen, a trzeci Lewis Hamilton. Lance Stroll zakończył sesję na czwartym miejscu, a czołową piątkę uzupełnił Sergio Perez.