W 2022 roku Esteban Ocon skupił się na wysiłku fizycznym i reżimie treningowym, starając się znaleźć lepsze osiągi w samochodzie, co pomogło mu w dążeniu do statystycznie najbardziej udanego sezonu w F1.

Chociaż Oconowi nie udało się stanąć na podium, to zanotował najwyższą łączną liczbę punktów w jednym sezonie i zajął ósme miejsce w mistrzostwach kierowców dla Alpine.

Przy okazji premiery bolidu A523 Francuz ujawnił jednak, że zimą „bardzo się rozchorował” po tym, jak złapał wirusa atakującego płuca, który wpłynął na jego trening i spowodował spadek sprawności.

- Przez półtora miesiąca tak naprawdę nie byłem w stanie wrócić do poziomu sprawności, który powinienem mieć. Wykonaliśmy jednak świetną robotę z moim zespołem i trenerami, więc wróciłem do poziomu sprawności, który miałem w poprzednim roku. Czuję się teraz świetnie - przyznał Ocon podczas czwartkowej premiery nowego bolidu Alpine.

Francuz wyjaśnił, że wrócił do 100% sprawności, ale nie ukrywał jednocześnie, że „przez chwilę była to niepokojąca sytuacja”, ponieważ nie mógł ukończyć swojego standardowego programu treningowego przez sześć tygodni.

- Byłem w stanie zrobić kilka rzeczy, ale na przykład moje maksymalne ćwiczenia cardio odbywały się w tempie marszu. Było tak źle. Byliśmy więc dość zmartwieni, ale zrobiliśmy wszystko, abym jak najszybciej się zregenerował i przełączył na pełny tryb treningowy. Przez długi czas utrzymywało się to na stałym poziomie i wtedy zaczęliśmy się martwić - opowiedział Ocon.

Esteban powiedział, że wyniki przedsezonowych testów fizycznych wykazały, że jego forma jest lepsza w większości elementów niż w 2022 roku, co sugeruje, że wrócił już do swojej szczytowej formy.

- To był po prostu przerażający moment, który trwał dość długo. Ludzkie ciało to bardzo dziwna maszyna. To nie jest dosłownie maszyna, dlatego nie możemy jej naprawić tak szybko, jak naprawilibyśmy samochód, co czasami jest dość uciążliwe, ale tak właśnie jest - podsumował Ocon.

