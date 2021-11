Pérez, reprezentant Red Bull Racing, przystępuje w tym tygodniu do domowego Grand Prix Meksyku z dużymi szansami na zwycięstwo przed swoją publicznością.

Z drugiej strony zdaje sobie sprawę, że RBR przede wszystkim postara się, aby jego kolega zespołowy, lider mistrzostw Max Verstappen, zdobył jak najwięcej punktów.

Na pięć wyścigów przed końcem sezonu 2021 Verstappen ma tylko dwanaście oczek przewagi nad Lewisem Hamiltonem. Ekipa z Milton Keynes nie może więc pozwolić sobie na niepotrzebne straty. Taki stan rzeczy otwiera scenariusz, że Perez prowadząc w GP Meksyku przed Verstappenem, będzie musiał oddać zwycięstwo.

Meksykanin akceptuje trudne położenie w jakim się znalazł.

- To skomplikowane - odniósł się do tematu poleceń zespołowych, które mogą pozbawić go wygranej. - Zobaczymy, jak będzie przebiegał wyścig. W każdym razie jesteśmy kierowcami pracującymi dla zespołu i właśnie na tę kwestię kładziemy główny nacisk.

- Przyjrzymy się temu z szerszej perspektywy, zobaczymy co będzie się działo. Właśnie to jest piękno wyścigów, że decyzje zapadają w ciągu kilku sekund, nawet jeśli są to bardzo skomplikowane zagwozdki - kontynuował.

Sergio Pérez przyjeżdża do Meksyku po dwóch z rzędu wizytach na podium w Grand Prix Turcji i Stanów Zjednoczonych.

- Jesteśmy w dobrej formie, aby walczyć o podia w ostatnich wyścigach - powiedział zapytany o szanse na zwycięstwo w Meksyku. - W ostatnich rundach stawka jest wysoka, a każdy punkt będzie ważny.

- Byłbym dumny, gdybym zrealizował jedno z moich marzeń z dzieciństwa i odniósł zwycięstwo. To prawdziwa szansa, która jest w rękach moich i zespołu, podczas gdy w poprzednich latach zależało to od wielu innych czynników. Okoliczności są bardzo sprzyjające, a moja motywacja stuprocentowa - zakończył.

