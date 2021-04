Były kierowca F1 Ralf Schumacher mówi otwarcie, że otwierające sezon 2021 Grand Prix Bahrajnu było horrorem dla Vettela w jego debiucie w Astonie Martinie.

- Sądzę, że Sebastian przeprosił (Estebana Ocona) - odniósł się Schumacher do kolizji Niemca z kierowcą Alpine, do której doszło podczas wyścigu na torze w Sakhir. - Sebastianowi już zdarzyło się to kilka razy. Mam nadzieję, że jakoś rozwiąże swoje problemy.

- Jeśli to się powtórzy, po tak katastrofalnym weekendzie, będzie mu ciężko o akceptację zespołu - podkreślił.

Właśnie dlatego uważa, że 33-latka czeka trudny weekend podczas Grand Prix Emilii-Romanii.

- W Imoli będzie mu jeszcze trudniej - stwierdził Schumacher. - Musi być szybszy od swojego kolegi zespołowego, ale nie może też pozwolić sobie na błędy. Sebastianowi nie będzie łatwo.

Jeśli chodzi o przewidywania co do drugiej rundy tegorocznych mistrzostw spodziewa się, że Imola będzie „torem Red Bulla”, „ale Mercedes też nie spał, więc z pewnością znów będzie ekscytująca walka między tymi dwoma zespołami”.

