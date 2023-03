Po rozczarowujących - pomimo zwycięstwa w Grand Prix Włoch 2021 - dwóch latach McLaren postanowił rozwiązać umowę z Danielem Ricciardo i zastąpić go Oscarem Piastrim.

Dla starszego z Australijczyków zabrakło miejsca w stawce i w ruszającym dziś sezonie będzie pełnił rolę trzeciego kierowcy i ambasadora Red Bull Racing.

Norris podkreślił, że utrata kierowcy z takimi umiejętnościami, sukcesami - zwycięzcę dziewięciu grand prix - i doświadczeniem będzie dotkliwa, a jego zastąpienie niełatwe.

- Myślę, że ważną i dobrą cechą Daniela było jego doświadczenie jako kierowcy, który wygrywał wyścigi i miał sporo sukcesów w Formule 1 - powiedział Norris. - Wszyscy oceniają go wysoko, jako jednego z lepszych w stawce na przestrzeni ostatnich lat.

- Oscarowi nie będzie więc łatwo go zastąpić.

- Chciałbym zobaczyć Daniela na gridzie, ponieważ jest bardzo utalentowany i wszyscy go uwielbiają, z wielu powodów. Zawsze sprawia, że wyścigi są ekscytujące. Zwłaszcza w czasach pobytu w Red Bull Racing, kiedy miał samochód zdolny do zrobienia widowiska, był w stanie to wyeksponować i jak najlepiej wykorzystać.

Ricciardo chce wrócić do wyścigowego etatu w 2024 roku, choć zdaniem wielu obserwatorów nie będzie to łatwe.

- Decyzja o powrocie Daniela nie należy do mnie - kontynuuje Norris. - To on musi spróbować tego dokonać. Jest fajnym gościem, więc pod tym względem chciałbym go zobaczyć w stawce i widzieć jak się uśmiecha w padoku.