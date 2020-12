Brytyjczyk został wypożyczony do Mercedesa, gdzie zastąpił Lewisa Hamiltona w Grand Prix Sakhiru. Był bliski odniesienia pierwszego zwycięstwa w Formule 1, gdyby nie katastrofalny błąd zespołu podczas pit stopu oraz przebita opona w końcówce wyścigu.

Gdy Hamilton został dopuszczany do udziału w finale sezonu, w GP Abu Zabi, Russell wrócił do Williamsa, dla którego ściga się od dwóch lat.

Przyznał, że ponowne przystosowanie się do FW43 nie było łatwym zadaniem.

- W rzeczywistości chyba trudniej było wskoczyć z powrotem do Williamsa, ponieważ bolid Mercedesa jest tak dobry - powiedział George Russell.

- Jeśli chodzi o Mercedesa, to jest to, czego każdy kierowca chce od samochodu wyścigowego, można to poczuć - kontynuował. - Kierowca kontroluje Mercedesa, podczas gdy u nas to czasami bolid przejmuje kontrolę nad zawodnikiem.

- Sądzę, że to naturalne, gdy masz wspaniały samochód pod sobą czerpiesz prawdziwą radość z jazdy. Pewnie dlatego, tak szybko się w nim odnalazłem.

Brytyjczyk, nękany problemami wynikającymi z przegrzewających się hamulców, ukończył Grand Prix Abu Zabi na piętnastym miejscu.

W odniesieniu do tegorocznych mistrzostw, przekazał: - Jestem dumny z Williamsa w tym sezonie. Zespół dawał z siebie wszystko i postawiliśmy ogromny krok naprzód. Wciąż, nie jest to miejsce, w którym chcemy być, ale wszyscy bardzo ciężko pracują przy poprawianiu samochodu. To był emocjonujący oraz intensywny sezon, na torze i poza nim. Wszyscy zasłużyli na odpoczynek.

- Zrobiliśmy co mogliśmy - dodał w kontekście GP Abu Zabi. - Zostawiliśmy za sobą kilka szybszych samochodów.