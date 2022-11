Trwa walka Alfy Romeo

Alfa Romeo ma za sobą przekonujący występ w Brazylii, pomimo późnego wyjazdu samochodu bezpieczeństwa na tor Interlagos, który uniemożliwił formacji z Hinwil sięgnięcie po lepszy wynik.

Dwa zdobyte punkty powiększają do pięciu ich przewagę nad najbliższym rywalem - Astonem Martinem, w walce o szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Decydujący pojedynek stoczą już w nadchodzący weekend w Grand Prix Abu Zabi

- Jestem zadowolony z wyścigu i jesteśmy szczęśliwi jako zespół - powiedział Bottas. - Wszyscy wykonali naprawdę dobrą pracę. Awans z czternastego miejsca na starcie na dziewiąte na linii mety, zdecydowanie klasyfikuje się jako dobry wynik. Mogliśmy być jeszcze wyżej, ale samochód bezpieczeństwa w końcówce nie zagrał na naszą korzyść: zniwelował przewagę, jaką mieliśmy nad bolidami za nami i zostawił nas na pastwę losu. Mimo to zdobyliśmy więcej punktów niż nasi bezpośredni rywale, więc nie możemy zbytnio narzekać. Nieźle bawiłem się, stoczyłem kilka dobrych pojedynków, a tempo samochodu było mocne. Chcę też bardzo podziękować Zhou za to, że był dziś prawdziwym graczem zespołowym. W ostatnich kilku imprezach byliśmy w dobrej formie, mamy jeszcze jedną do zaliczenia, do której podchodzimy z ufnością.

Drugi z kierowców Alfy Romeo Zhou Guanyu ruszał do GP Sao Paulo z trzynastego pola, wyścig ukończył na dwunastym miejscu.

- Ogólnie rzecz biorąc, możemy być całkiem zadowoleni z weekendu, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to, jak go zaczęliśmy i na jakim miejscu finiszowaliśmy - powiedział Guanyu. Skupiliśmy się na tym, by maksymalnie wykorzystać potencjał zespołu i jestem przekonany, że nam się udało. Mimo to niedziela była trochę trudna dla mnie: Na początku wyścigu rurka do podawania napoju utknęła mi w kasku, ale udało mi się ją wyjąć, a później mieliśmy problemy z turbo, co będziemy musieli zbadać przed przyszłym weekendem. Wcześnie zjechaliśmy do boksu, chcąc podciąć strategie innych kierowców, ale pod koniec samochód bezpieczeństwa utrudnił nam utrzymanie się na torze, zwłaszcza że nie zostało nam wiele z opon. Mimo wszystko dobrze, że zespołowi udało się przywieźć do domu kilka punktów, co daje nam dobrą pozycję w mistrzostwach konstruktorów przed ostatnim wyścigiem.

Alfa Romeo czuje się dość pewnie przed finałem kampanii 2022 w Abu Zabi.

- Za nami kolejne wydarzenie, w którym pokazaliśmy dobrą formę, podobnie jak w Meksyku, więc możemy podejść do ostatniego wyścigu sezonu w Abu Zabi z ufnością - powiedział szef ekipy, Frederic Vasseur. - Jesteśmy w stanie włączyć się do walki o punkty po raz kolejny i miejmy nadzieję, że przypieczętujemy szóste miejsce w mistrzostwach.

Video: GP Sao Paulo 2022 okrążenie po okrążeniu