W poniedziałkowym oświadczeniu zespołu należącego do Dorilton Capital, potwierdzono, że Jost Capito nie jest już szefem stajni Williamsa. Dyrektor techniczny Francois-Xavier Demaison również opuścił swoje stanowisko.

Williams poinformował, że ogłosi nowego dyrektora ekipy i dyrektora technicznego „w odpowiednim czasie”.

- To był ogromny przywilej prowadzić Williams Racing przez ostatnie dwa sezony i położyć fundamenty pod odbudowę tego wspaniałego zespołu - powiedział Capito. - Nie mogę doczekać się obserwowania ich przyszłych sukcesów.

Matthew Savage, prezes Dorilton Capital, podziękował Capito za jego wysiłki w Williamsie, gdy zespół „rozpoczął poważny proces transformacji w podróży mającej na celu ożywienie Williams Racing.”

Odkąd Capito zaczął dowodzić ekipą z Grove wyciągnął ją z głębokiej otchłani. W zeszłym roku na Węgrzech zdobyli swoje pierwsze punkty od dwóch lat. Gościli również na podium, choć w praktycznie nierozegranym, deszczowym Grand Prix Belgii.

- Jesteśmy wdzięczni, że Jost przełożył swoją planowaną emeryturę, aby podjąć to wyzwanie, a teraz przekaże wodze na kolejną część tego procesu realizowanego etapami - powiedział Savage. - Chcielibyśmy również podziękować FX za jego wkład i życzyć mu wszystkiego najlepszego w przyszłości.

Były szef Volkswagen Motorsport - Capito, objął stanowisko szefa Williamsa pod koniec 2020 roku po przejęciu zespołu przez Dorilton Capital.

Największymi sukcesami w motorsporcie cieszył się nadzorując dział sportowy Volkswagena, gdy niemiecki producent dominował w Rajdowych Mistrzostwach Świata, zanim dołączył do McLarena, jako dyrektor generalny brytyjskiej formacji F1.

Jednak opuścił to stanowisko po zaledwie kilku miesiącach pracy, co miało związek z przetasowaniami w zarządzie po przybyciu Zaka Browna i odejściu długoletniego szefa, Rona Dennisa. Następnie wrócił do F1 wstępując w struktury Williamsa, przejął stanowisko Simona Robertsa, który zajmował się prowadzeniem zespołu po odejściu Claire Williams we wrześniu 2020 roku.

Capito jest drugim dyrektorem stajni F1, który pożegnał się ze swoją funkcją od czasu zakończenia sezonu 2022. Niedawno z Ferrari rozstał się bowiem Mattia Binotto.

Williams spadł na ostatnie miejsce w mistrzostwach konstruktorów w tym roku po zajęciu dziewiątej pozycji w sezonie 2021, ale udało mu się zebrać osiem punktów podczas minionej kampanii.

Dla zespołu w mistrzostwach 2023 nadal będzie jeździł Alex Albom w ramach wieloletniego kontraktu. Logan Sargeant zastąpi Nicholasa Latifiego.