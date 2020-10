Nie jest tajemnicą, że 20-letni Japończyk, rywalizujący obecnie w Formule 2, promowany zarówno przez Hondę, jak i Red Bulla, jest czołowym kandydatem do awansu do AlphaTauri.

Niebawem zaliczy testy F1 na torze Imola. 300 przejechanych kilometrów to kolejny krok do otrzymania superlicencji.

Zapytany o to, czy jacyś juniorzy Red Bulla są gotowi do startu w F1, Marko powiedział dla Sky Deutschland: - Mamy tylko jednego kandydata i jest nim Yuki Tsunoda.

- Powinien jeździć dla AlphaTauri. Wszystko, co musi zrobić, to zdobyć wymaganą liczbę punktów do superlicencji - dodał Marko.

Jeśli chodzi o główną ekipę Red Bulla, Marko nadal nalega, że Alex Albon pozostanie kolegą zespołowym Maxa Verstappena, „gdy będzie dalej się rozwijał i robił postępy”.

- Jeśli Albon nie spełni oczekiwań, będziemy musieli wyjść poza nasz program, a wtedy do gry wejdą Perez i Hulkenberg - odniósł się do plotek z rynku transferowego.

Po dziesięciu rundach sezonu 2020, Tsunoda zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw Formuły 2.