Tsunoda coraz bliżej Formuły 1

Występujący obecnie w Formule 2, Tsunoda od dawna jest wskazywany jako następca Daniiła Kwiata w ekipie z Faenzy. Dzisiejszy test ma być jednym z etapów przygotowań 20-latka do wymagań najważniejszej wyścigowej serii świata. Japończyk pojeździ dwuletnim Toro Rosso STR13. Kierownictwo AlphaTauri chce, aby Tsunoda zaliczył choć jeden piątkowy trening w Bahrajnie lub Abu Zabi oraz wystąpił w teście dla młodych kierowców po zakończeniu sezonu.

W zapowiedzi dzisiejszych zajęć na Imoli, Franz Tost - szef AlphaTauri, powiedział:

- Yuki Tsunoda musi się przyzwyczaić do samochodu Formuły 1. To jego pierwsze jazdy w bolidzie F1. Jest tutaj, w Imoli.

- To nie jest łatwy tor i poinstruuję go w najlepszy możliwy sposób. Chcemy, aby przejechał około 300 km. Dzięki temu otrzymamy od FIA pozwolenie na wystawienie go w FP1 w Bahrajnie lub Abu Zabi. Zobaczymy zresztą czy to będzie konieczne. Wszystko zależy od tego, jak zakończy sezon F2. Jeśli będzie w czwórce, dostanie superlicencję. Jeśli w piątce, może potrzebować dwóch treningów.

Choć to Tsunoda jest faworytem do zajęcia miejsca obok Pierre’a Gasly’ego, nie można wykluczać, iż rozważana jest również kandydatura Alexa Albona, najprawdopodobniej tracącego miejsce w Red Bull Racing. Wydaje się, że obecny kierowca AlphaTauri, Daniił Kwiat praktycznie nie ma już szans. Helmut Marko, doradca Red Bulla, pytany czy czwarte miejsce w Grand Prix Emilii-Romanii może pomóc Rosjaninowi, stwierdził: - Nie. To dobry występ, ale nie pomoże mu.

- Lepiej mieć kolejkę [kandydatów], niż nie mieć żadnego - kontynuował Tost. - Myślę, że decyzja zapadnie wkrótce i podejmie ją Red Bull. Zobaczymy. Nie spieszymy się. Jeśli będzie wiadomo przed końcem sezonu, to w porządku. Zależy również jak Yuki zakończy mistrzostwa [w F2], ponieważ to istotny czynnik.

Przed dwoma finałowymi rundami w Bahrajnie Tsunoda jest trzeci w klasyfikacji. Japończyk zgromadził 147 punktów. Strata do lidera, Micka Schumachera wynosi 44 oczka, a przewaga nad czwartym Christianem Lundgaardem jedynie 2.