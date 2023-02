Japoński kierowca rozpoczyna trzeci rok z AlphaTauri po dość rozczarowującym sezonie 2022, w którym tylko cztery razy kończył wyścigi w pierwszej dziesiątce.

Dorobek 12 punktów sprawił, że Tsunoda zajął 17. miejsce w klasyfikacji generalnej i jasne jest, że Franz Tost czuje, że jego zawodnik musi poprawić swoją formę w 2023 roku.

Podczas prezentacji nowego malowania AlphaTauri z czerwonymi akcentami Orlenu w Nowym Jorku, Tost wyznaczył jasne cele dla Tsunody na nadchodzący sezon.

- W zeszłym roku Yuki miał problemy z samochodem. W tym roku spodziewam się, że będziemy mieli całkiem konkurencyjny bolid, więc Yuki musi dążyć do tego, aby znaleźć się w Q3 i kończyć wyścigi z punktami - powiedział Tost.

- Jest bardzo utalentowanym kierowcą i ma teraz duże doświadczenie z dwóch sezonów w Formule 1. Z tego powodu oczywiście musi zdobyć o wiele więcej punktów niż w zeszłym roku - dodał szef AlphaTauri.

Chociaż Tsunoda ma za sobą ciężki rok, to cały czas uważa, że ​​poprawił się jako kierowca i jest gotowy, aby jak najlepiej wykorzystać przewidywaną poprawę formy AlphaTauri.

- Jestem teraz na zupełnie innym poziomie, chociaż nadal zachowałem dobre aspekty z mojego pierwszego roku. Teraz mam zdecydowanie większą kontrolę, jestem bardziej zaangażowany w zespół, jeśli chodzi o rozwój samochodu - stwierdził Japończyk.

- Zachowuję się inaczej, nauczyłem się wielu rzeczy, nie tylko jeśli chodzi o wyścigi, ale także w moim życiu poza torem. Nawet to ma pozytywny wpływ na to, jak się ścigam. Nie doceniłem tego, co się z tym wiąże, ale teraz odkryłem rzeczy, które są naprawdę ważne - dodał Tsunoda.

Zapytany o swoje osobiste cele na 2023 rok, kierowca AlphaTauri powiedział:

- Moim głównym celem jest osiąganie bardziej konsekwentnych wyników w każdym wyścigu, niezależnie od osiągów, a także bardziej konsekwentne zdobywanie punktów. Chcę mieć większą kontrolę nad sobą, dobrze współpracować z zespołem i szybko zrozumieć samochód. Chcę, aby ten rok był moim najlepszym - zapowiedział Tsunoda.

