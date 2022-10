Ubiegłoroczny debiutant na trzeci sezon pozostanie w AlphaTauri. Podczas bieżącej kampanii punktował jedynie trzykrotnie, choć słaby dorobek to również wina zawodnego samochodu. Japończyk nie wystrzegł się błędów - jak wypadek w Singapurze - a za zebranie pięciu reprymend został karnie cofnięty na polach startowych Grand Prix Włoch.

Jak do tej pory zdecydowanym liderem ekipy z Faenzy był Pierre Gasly. Francuz przeniesie się jednak do Alpine, a w jego miejsce zatrudniono Nycka de Vriesa. Holender, choć od dawna „kręcił się” wokół Formuły 1, po raz pierwszy w karierze otrzyma wyścigowy fotel na cały sezon.

Tsunoda jest świadomy swoich braków i nie ukrywa, iż kilka rzeczy wciąż pozostaje do „wygładzenia”, a końcówka sezonu powinna być okazją do nauki od odchodzącego Gasly’ego.

- Z całą pewnością muszę ograniczyć takie błędy jak ten popełniony w Singapurze - powiedział Tsunoda. - Również inne rzeczy, jak na przykład kary.

- To wszystko jest niepotrzebne. Muszę je poprawić. Jednocześnie jestem zadowolony z tempa, zwłaszcza tego na pojedynczym okrążeniu i z poczynionego postępu. Trzeba utrzymać ten rozpęd na kolejny sezon.

Tsunoda ostatni raz był w dziesiątce w maju podczas Grand Prix Hiszpanii. Teraz przyznał, że w trakcie ostatnich wyścigów kampanii chciałby wrócić do rytmu z pierwszej połowy sezonu.

- Pojawi się dobra okazja, by wrócić do swojego rytmu. Jednak nadal jest wiele do nauczenia. Nie brakuje mi jednak przekonania, iż jestem w stanie to zrobić.