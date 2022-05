Młody Japończyk dołączył do stawki F1 przed sezonem 2021, wiążąc się z AlphaTauri. Ściganie rozpoczął od punktowanej pozycji na inaugurację w Bahrajnie. Potem było już gorzej. Tsunoda popełniał wiele błędów i rzadko kiedy miał bezproblemowy weekend.

W trakcie kampanii przeprowadził się do włoskiej Faenzy, by być bliżej zespołu i mieć opiekę przełożonych. Poprawa widoczna była w drugiej połowie sezonu, a ten Tsunoda zakończył mocnym akcentem - czwartą pozycją w Grand Prix Abu Zabi. Pozytywny trend utrzymał się również i na sezon 2022. 21-latek dwukrotnie mieścił się w punktach, a pod względem tempa jest bliżej bardziej doświadczonego partnera z zespołu - Pierre’a Gasly’ego.

- Yuki zrobił duży krok naprzód w porównaniu do ubiegłego roku - podkreślił Franz Tost, szef AlphaTauri. - Muszę powiedzieć, że rozwija siebie i swoje osiągi w naprawdę pozytywny sposób.

Sam kierowca przyznał, że nabrał doświadczenia, a w ubiegłym roku często nie wiedział, co robi, będąc nadmiernie agresywnym i jeżdżąc na limicie.

- Powiedziałbym, że w porównaniu do zeszłego roku mam więcej rzeczy pod kontrolą - przyznał Tsunoda, pytany przez Motorsport.com czy czuje się lepiej przygotowany do rywalizacji w F1. - Rok temu o tej porze nie bardzo nad tym panowałem. Sam nie wiedziałem, co robię. Na każdym okrążeniu cisnąłem do granic i dlatego tak to właśnie wyglądało.

- Tak naprawdę sprawiło to, że się poprawiłem, więc była to dobra nauka dla kierowcy. Wpadłem w złą pętlę, ale to też była cenna lekcja. Mogłem zrobić kolejny krok i dlatego teraz zdobywam punkty. Myślę więc, że w porównaniu do zeszłego roku, jest to wielki progres, zwłaszcza jeśli chodzi o tempo wyścigowe.

21-latek nierzadko wybuchał gniewem i w komunikatach radiowych nie szczędził przekleństw. Teraz utemperował również i tę stronę swojej natury.

- Jeśli chodzi o radio... Nadal krzyczę, ale już nie wciskam przycisku [który umożliwia komunikację]. To również duży postęp. Jednak staram się być jeszcze spokojniejszy. Oczywiście i wtedy szanowałem inżynierów, ale teraz staram się jeszcze bardziej.

- Zdałem sobie sprawę, że krzyki przez radio nie mają sensu. Lepiej o problemie powiedzieć spokojnym głosem i przejść do kolejnych spraw. Myślę, że to dobrze.

Tsunoda ma obecnie dziesięć punktów na koncie i jest dwunasty w tabeli.