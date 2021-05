Tsunoda, tegoroczny debiutant, nieźle zaprezentował się podczas przedsezonowych testów oraz inauguracji sezonu w Bahrajnie. Odważna i skuteczna jazda zapewniła Japończykowi dziewiąte miejsce oraz 2 pierwsze punkty w karierze.

Jeszcze więcej sam kierowca oraz ekipa AlphaTauri obiecywali sobie po rundzie w Imoli. Wypadek na początku pierwszego segmentu kwalifikacji przekreślił te plany. W wyścigu również nie zabrakło błędów. Po tym weekendzie Tsunoda stracił pewność siebie i ani razu nie zameldował się już w pierwszej dziesiątce.

Pytany o dotychczasowy przebieg sezonu Tsunody, Helmut Marko, doradca sportowy Red Bulla, odparł:

- Początek był naprawdę fantastyczny, a potem pojawiły się błędy - powiedział Marko w rozmowie z Formel1.de, siostrzanym serwisem Motorsport.com. - Próba wyprzedzenia w Imoli [Lewisa] Hamiltona na mokrym torze jest dość śmiałym manewrem i oczywiście się nie udało. Przez ten obrót wypadł z punktów.

- [Z kolei] wypadek w kwalifikacjach, w Q1, był [przejawem] zarozumiałości. W Monte Carlo prosiliśmy go, aby nie rozbił się w żadnym z treningów. Niestety, stało się to w FP2, w słynnym miejscu Verstappena [sekcja basenowa]. Yuki się tam rozbił i brakowało mu [przejechanych] okrążeń, by lepiej spisać się w kwalifikacjach.

Red Bull postanowił, że Tsunoda przeprowadzi się do włoskiej Faenzy i zamieszka blisko bazy zespołu.

- Teraz zdecydowaliśmy, że przeprowadzi się do Włoch, gdzie będzie pod okiem Franza Tosta. Młody człowiek musi się teraz skoncentrować i nauczy się, że Formuła 1 to najtrudniejsza dyscyplina motorsportu. W związku z tym praca i samo podejście muszą być bardzo profesjonalne.

- [Tost] organizuje i nadzoruje codzienną rutynę. Dużo ćwiczeń, gokartów, pracy technicznej w fabryce i analizy danych.

Na pytanie czy brak poprawy Tsunody może zwiastować powrót Daniiła Kwiata, Marko odpowiedział:

- Nie, zdecydowanie nie. Poza tym, on ma kontrakt z Alpine dotyczący pozycji rezerwowego.