Miejsce w AlphaTauri na sezon 2023 zapewnione ma jak na razie tylko ten drugi, choć prawdopodobnie nie jest tym faktem szczególnie usatysfakcjonowany. Gasly bowiem już w 2019 roku został awansowany do Red Bull Racing, ale jeszcze w połowie tej samej kampanii zesłano go ponownie do Toro Rosso.

Perspektyw na kolejną promocję do RBR nie widać. W Milton Keynes niedawno przedłużyli kontrakt Sergio Pereza aż do końca sezonu 2024. Niewykluczone więc, że za nieco ponad rok - kiedy wygasa jego umowa - Gasly pożegna się z rodziną Red Bulla.

Spytany czy w przypadku dobrej oferty dla Gasly’ego, obóz Red Bulla bez przeszkód puści kierowcę, Marko odpowiedział:

- Tak. Mamy dobre relacje. W ostatnich latach jako lider zespołu odnosił sukcesy w AlphaTauri - powiedział Marko w rozmowie z Motorsport.com. - Jednak Yuki [Tsunoda] już jest na jego poziomie, jeśli chodzi o prędkość na pojedynczym okrążeniu. W wyścigu sprawy nie idą już tak dobrze.

- Niezależnie od tego, poprawiliśmy warunki kontraktu Gasly’ego, choć nie musieliśmy tego robić. Umowa Pereza sprawia, że przejście Gasly’ego do Red Bull Racing jest niemożliwe w 2023 roku. Od początku 2024 Gasly będzie wolny.

Marko przyznaje, iż 26-letni Francuz jest lepszym kierowcą niż w 2019 roku. Mimo to Austriak nie jest przekonany, że Gasly osiągami byłby w stanie regularnie być bliżej Maxa Verstappena.

- Gasly zdobył zdublowany przez Maxa na Węgrzech w 2019 roku. Teraz na pewno jest solidniejszy i ma więcej pewności. Jednak trudno powiedzieć, do jakiego stopnia byłby w stanie poradzić sobie z Verstappenem.