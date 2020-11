Tsunoda, startujący w Formule 2, po raz pierwszy zasiadł za kierownicą samochodu Formuły 1. Japończyk był jedynym uczestnikiem prywatnych testów, które zespół AlphaTauri przeprowadził na torze w Imoli, gdzie w miniony weekend odbyło się Grand Prix Emilii-Romanii.

Do jazd został wykorzystany samochód Toro Rosso STR13 w specyfikacji z 2018 roku.

O kierowcy, który obecnie zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej F2, mówi się prawie otwarcie, że w przyszłym roku zastąpi Daniiła Kwiata we włoskiej ekipie. Szef AlphaTauri Franz Tost i konsultant Red Bulla ds. sportów motorowych - dr. Helmut Marko, wypowiadali się w tym temacie dość jasno.

W środę po porannych testach w wilgotnych warunkach na Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Tsunoda był w stanie po południu pojeździć po suchym torze. Zaliczył okrążenia kwalifikacyjne oraz symulację wyścigu.

- Dzisiejsza sesja, mój pierwszy raz w bolidzie Formuły 1, była świetną zabawą - powiedział Yuki Tsunoda. - To był zupełnie inny świat niż samochód F2, którym ścigam się w tym roku, szczególnie pod względem większej mocy, a także skuteczności hamowania. Nie martwiłem się o swoje czasy okrążeń, po prostu skupiłem się na przyzwyczajeniu do bolidu F1 i pokonaniu trzystu kilometrów.

- Sporo trenowałem, aby się do tego przygotować, ale mimo to byłem trochę zmęczony pod koniec dnia, choć bardzo zadowolony z tego doświadczenia. Kierowca bolidu F1 ma o wiele więcej do zrobienia, ale w symulatorze przećwiczyłem obsługę wszystkich dodatkowych przełączników na kierownicy - dodał. - Z inżynierami Scuderia AlphaTauri jestem w kontakcie od zeszłego miesiąca, kiedy przymierzałem fotel. To fajna grupa ludzi i nawiązaliśmy dobre relacje. Oczywiście, kiedy przyszło do omawiania silnika Hondy, mogłem rozmawiać po japońsku, co wiele ułatwiło.

- Ogólnie rzecz biorąc była to świetna zabawa, co po części wynikało też z jazdy na tak szybkim torze w Imoli. Przede mną jeszcze dwie rundy F2, cztery wyścigi, skoncentruję się na każdej sesji w ciągu dwóch weekendów, a potem zobaczymy, jaki będzie końcowy wynik tego wszystkiego - zakończył.

Galeria zdjęć: Testy Tsunody na torze w Imoli