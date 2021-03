Tsunoda zakończył trzydniowe testy z drugim rezultatem, niecałą dziesiątą część sekundy za Maxem Verstappenem. Uważni obserwatorzy dostrzegli jednak, że Japończyk delikatnie „oszukiwał”, uruchamiając DRS zbyt wcześnie. Przyznał to również Franz Tost, szef AlphaTauri.

- Yuki to wciąż początkujący - powiedział Tost w rozmowie ze Sky Deutschland. - DRS działa zwykle automatycznie, a on aktywował go zbyt wcześnie podczas testów. W wyścigu tak nie zrobi.

Tost ostrożnie wypowiada się o szansach swojej ekipy i tonuje nastroje. Austriak jest zadowolony z postawy obu kierowców, a w szczególności pochwalił Tsunodę.

- Musimy być uważni. Nie wiemy, ile dokładnie paliwa używały inne zespoły. Fakt jest jednak taki, iż nasz samochód działał bardzo dobrze.

- Obaj kierowcy są w dobrej formie. Yuki był szczególnie przekonujący. Obserwowałem go i w momencie hamowania do pierwszego zakrętu pomyślałem: „Jezu, skąd on bierze siłę, by tak ekstremalnie wyhamować samochód”?

- Yuki to twardziel. Chłopak jest jak potwór i to dobrze. Jeździł z paliwem. Miał go jeszcze na 10-15 okrążeń. Wiadomo jednak, że Mercedes i Red Bull są z przodu. Jeśli nic im się nie przytrafi i ukończą wyścig, nam trudno będzie wygrać.

- Natomiast finisze w czołowej piątce powinny być od czasu do czasu możliwe - zakończył Franz Tost.