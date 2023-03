Po piątkowych treningach w AlphaTauri nie było powodów do optymizmu. Humory poprawiły się nieco po kwalifikacjach. Mimo że Nyck de Vries zakończył występ w Q1, do drugiego segmentu przebił się Yuki Tsunoda.

Pomimo nieudanego startu i utraty kilku pozycji, Japończyk w niedzielnym wyścigu bliski był zdobycia punktów. Do ostatnich metrów walczył o dziesiąte miejsce z reprezentantem Williamsa, Alexem Albonem. Różnica na mecie wyniosła sekundę.

- Było tak blisko zdobycia punktów - żałował Tsunoda. - W pewnym sensie decydujący był start. Na pierwszym okrążeniu straciłem kilka pozycji. Tempo niby było w porządku, ale niewystarczająco dobre.

- Ogólnie uważam, że jesteśmy daleko od miejsca, w którym chcielibyśmy być. Jak tylko znajdę się tuż za poprzedzającymi samochodami, zaczynam się ślizgać i przegrzewam opony. Potrzebujemy więcej przyczepności.

- Mam nadzieję, że będziemy się rozwijać w trakcie sezonu. Potrzebujemy poprawek tak szybko, jak to możliwe. W przeciwnym wypadku przez cały rok będzie podobnie.

Tsunoda nie ukrywał jednak, że jedenasta pozycja i tak jest wyższa od oczekiwań sprzed weekendu.

- Tak, z całą pewnością. W weekend wchodziliśmy na P18, P19. Musimy to przyjąć. To frustrujące, ale musimy po prostu zrozumieć samochód i naprawdę przygotować poprawki.

Pytany o walkę z Albonem, Japończyk stwierdził, że AT04 miał za duży opór i deficyt prędkości do Williamsa był decydujący.

- Było blisko. Problem w tym, że ja zyskiwałem w zakrętach, ale on zyskiwał jeszcze więcej na prostych. To mnie frustrowało. Za każdym razem, kiedy zbliżyłem się w zakręcie, on mi odjeżdżał. Nawet z DRS deficyt prędkości był podobny.

- Obecnie jesteśmy około 12 km/h wolniejsi od Williamsa. To sporo. Bez DRS opór jest zbyt duży, a nie mamy nadmiaru przyczepności, by ten opór nadrobić. Potrzebujemy przyczepności. Albo przyczepność, albo mniejszy opór - podsumował kierowca wspieranego przez PKN Orlen zespołu AlphaTauri.