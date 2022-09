Do incydentu doszło podczas pierwszego okrążenia Grand Prix Belgii. Hamilton starał się wyprzedzić Alonso po zewnętrznej zakrętu numer 5, ale zostawił Hiszpanowi zbyt mało miejsca. Mercedes zaczepił o Alpine, został „wystrzelony” w powietrze i z impetem spadł na asfalt.

W W13 doszło do spadku ciśnienia wody i siedmiokrotnemu mistrzowi świata polecono zatrzymać samochód. Uderzenie o ziemie wzbudziło również specjalny czujnik, zamontowany przez FIA w celu monitorowania przeciążeń. Te przekroczyło graniczną wartość i Hamilton powinien udać się na profilaktyczne badania do centrum medycznego. Tego jednak nie zrobił i otrzymał od sędziów ostrzeżenie.

Mercedes informował już wcześniej, że istnieją obawy związane ze stanem jednostki napędowej, która została odesłana do Brixworth. Jeśli nie będzie można jej użyć - a była ona ostatnią świeżą z regulaminowej puli - Hamilton musi liczyć się z karą relegacji. Uszkodzenia zaszły również w obrębie skrzyni biegów - ucierpiała obudowa, a „wnętrzności” są analizowane.

- To było mocne uderzenie - przekazał James Vowles, zespołowy strateg, na opublikowanym w ramach podsumowania weekendu filmie. - Rejestrator SDR zmierzył 45 G i jeśli chodzi o obciążenie pionowe, to bardzo dużo.

- Z Lewisem wszystko w porządku. Wróci i będzie walczył w Zandvoort. Jest głównie sfrustrowany. Frustracja związana jest z tym, że miał szybki samochód i podium było możliwe. Jednak on, podobnie jak my wszyscy tutaj, jest po to, by walczyć w następnych wyścigach.

Vowles ujawnił, że poza jednostką napędową i skrzynią biegów, ucierpiały również inne elementy samochodu.

- Natychmiast po uderzeniu zarejestrowaliśmy utratę chłodziwa. Widać z nagrania u Alonso, że chłodziwo praktycznie na niego leci, a potem gwałtownie wzrosła temperatura i to był główny powód zatrzymania samochodu.

- Analiza wszystkich podzespołów zajmie kilka dni. Najpewniej doszło do przeciążenia elementów zawieszenia i skrzyni biegów. Przed Zandvoort musimy poznać pełny zakres ewentualnych uszkodzeń.

Pierwszy trening przed Grand Prix Holandii ruszy w piątek o godzinie 12:30.

Polecane video: