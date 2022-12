Taką opinią podzielił się Nico Rosberg, dodając, że Verstappen niedługo powinien zasłużenie znaleźć się wśród najlepszych kierowców w historii Formuły 1.

- Max Verstappen jest po prostu genialnym kierowcą - przyznał Rosberg na antenie Sport1. - Jestem pewien, że wkrótce będzie mógł być uważany za jednego z pięciu najlepszych kierowców w historii F1.

- Razem z Senną, Hamiltonem, Schumacherem również i nazwisko Verstappen znajdzie się na tej liście. To wkrótce będzie faktem, zwłaszcza, że ma już w kieszeni dwa tytuły. Niewiarygodne jest, ile on ma talentu i jak jest bezbłędny.

Rosberg zauważa, że o sile Verstappena świadczy również przewaga, jaką zwykle posiada nad zespołowym partnerem. Od czasów Daniela Ricciardo, nikt inny nie zdołał na koniec sezonu być wyżej od Holendra, a próbowali Pierre Gasly, Alex Albon i aktualnie Sergio Perez.

- Był mocniejszy niż zespołowy partner. A to najlepsza miara, zwłaszcza, że jego przeszli i obecni partnerzy nie są „ułomni”. Gasly, Albon, Perez. Oni wszyscy nawet w połowie nie zbliżyli się do poziomu Maxa.

- Perez miał kilka „momentów”, kiedy się zbliżał, ale przez resztę sezonu w porównaniu z Verstappenem był na ziemi niczyjej.

Verstappen obronił tytuł wygrywając aż 15 z 22 rozegranych wyścigów. Przy okazji pobił rekord w największej liczbie zwycięstw odniesionych w jednym sezonie. Do tej pory dzierżyli go wspólnie Michael Schumacher i Sebastian Vettel. Rosberg docenia formę Holendra, chociaż uważa, że w równorzędnym samochodzie Hamilton mógłby dotrzymać mu kroku.

- Piętnaście zwycięstw w sezonie to coś niesamowitego. To on jest teraz tym, którego trzeba pokonać w Formule 1. Nawiasem mówiąc, wydaje mi się, że Lewis Hamilton mógłby mu dorównać, gdyby mieli taki sam samochód.

- Jednak to, co teraz pokazuje Verstappen, jest szalone.