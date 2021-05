Hamilton rozpoczynał czasówkę z szansami na 100 pole position w karierze. Siedmiokrotny mistrz świata będzie musiał jednak poczekać jeszcze minimum tydzień. Brytyjczyk w chaotycznej sesji kwalifikacyjnej zajął drugie miejsce, 0,007 s za Valtterim Bottasem.

Kierowca Mercedesa uznał kwalifikacje za trudne, do czego przyczyniły się warunki wietrzne i niska przyczepność toru w Portimao.

- Była to trudna sesja - powiedział Hamilton. - Myślę, że nikt nie ma tutaj łatwo, zwłaszcza, że jest wietrznie i ślisko. Wydaje mi się, iż dla każdego było to wyzwanie. Dla mnie była to chaotyczna sesja. Q1 nie był dobry, w Q2 przejechałem jedno dobre okrążenie i powiedziałbym, że ogólnie w całej czasówce miałem tylko jedno dobre okrążenie.

- Trzeci segment był słaby. Valtteri wykonał świetną pracę, biorąc pod uwagę panujące warunki.

Czas Bottasa dający mu pole position - i osiągnięty na miękkich oponach - był blisko 0,4 s słabszy od wyniku Hamiltona z Q2, wykręconego na pośredniej mieszance. Finałowe przejazdy obaj kierowcy Mercedesa zaliczyli ponownie na pośrednich oponach, ale żaden z nich rezultatu już nie poprawił.

- Z perspektywy czasu nie wydaje mi się, aby była to dobra decyzja. Jest podstępnie. Każdy z nas wykonał kilka okrążeń. Opony są tutaj generalnie zbyt twarde, nie pracują zbyt dobrze z tutejszą nawierzchnią, więc musimy przejechać więcej okrążeń nim nabiorą właściwej temperatury.

- Koniec końców nie miałem zbyt dobrej przyczepności, więc nie mogłem spisać się lepiej - podsumował Lewis Hamilton.