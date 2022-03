Według nowego kierowcy Mercedesa, George'a Russella Ferrari wydaje się mocnym zespołem przed rozpoczęciem sezonu.

- Ferrari wygląda wyjątkowo solidnie. Są szybcy w każdych warunkach - powiedział Brytyjczyk podczas testów przedsezonowych.

Carlos Sainz zajął drugie miejsce w piątek z czasem 1:33.532 na oponach C4. Lewis Hamilton był piąty na mieszance C5 z wynikiem 1L34.141.

Hiszpan jednak szybko zbagatelizował komentarze Russella.

- Myślę, że to typowy Mercedes i typowy George. Po prostu chce podkreślić atuty innych, a potem pokonać nas wszystkich w pierwszym wyścigu. Gdyby to był pierwszy rok, w którym by się tak zachowywali, może bym im uwierzył, ale oni robią tak już od pięciu lat.

26-latek uważa, że na chwilę obecną trudno cokolwiek powiedzieć, ale również zwracam uwagę na wszystkie dane, do których ma dostęp.

- Nie zwracam uwagi na tego typu komentarze. Mamy dostęp do danych GPS, widzimy co robią. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, coś więcej - podsumował hiszpański kierowca.