W swoim siódmym pełnym sezonie w Formule 1, Verstappen wywalczył upragnione mistrzostwo. Zacięta walka z Lewisem Hamiltonem rozciągnęła się na całą długość kampanii, a o tytule rozstrzygało ostatnie w kalendarzu Grand Prix Abu Zabi, wygrane przez kierowcę Red Bull Racing.

Verstappen od razu zaznaczył, że w tym roku zamierza skorzystać z przywileju mistrza świata i jego samochód zdobić będzie numer jeden.

Pytany czy jedynka na samochodzie i bycie obrońcą tytułu sprzyjają dodatkowej presji, Vettel odpowiedział:

- Szczerze mówiąc, w moim przypadku było to dawno temu - żartował Vettel, cytowany przez oficjalny serwis Formuły 1, który mistrzem po raz ostatni był prawie dekadę temu. - Z tego co pamiętam, [tytuł] dodatkowo napędza i ściągą pewien ciężar z barków. Rozpoczęcie sezonu jako mistrz świata to wspaniałe uczucie.

- Masz numer jeden na samochodzie, a to przywilej. Myślę, że każdy z nas chciałby być w takiej sytuacji, ale może być tylko jeden. Tak, nigdy nie uważałem tego za jakieś obciążenie. Jeśli już, to dodatkowy impuls. Uważam, więc, że [Max] poczuje to samo, chociaż każdy z nas jest inny.

Podobną opinią podzielił się Alonso. Hiszpan mający na koncie dwa tytuły przyznał, że Verstappen z pewnością może rozpocząć sezon, czując mniejszą presję niż wcześniej.

- Udajesz się na wyścig wiedząc, że już raz byłeś mistrzem świata. Zawsze starasz się o kolejne mistrzostwa, jednak jeśli cokolwiek ma to dla niego znaczyć, to powinien czuć mniejszą presję.

Sezon ruszy w najbliższy weekend od Grand Prix Bahrajnu. Pierwsze treningi zaplanowano na piątek.