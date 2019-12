Po raporcie dyrektora wyścigu, zespół sędziowski wezwał Bottasa i Grosjeana oraz przedstawicieli zespołów Mercedesa i Haasa. Przeanalizowano zapis video.

Valtteri Bottas przyznał, że to on spowodował kolizję po nieudanej próbie wyprzedzenia Grosjeana na zakręcie 11. Sędziowie uznali Fina winnym naruszenia art. 2 rozdziału 4 załącznika L Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA i nałożyli karę upomnienia. To pierwsze upomnienie dla Bottasa w tym sezonie.