Alonso rozpocznie weekend z Grand Prix Węgier jako czterdziestolatek. Hiszpan, który na Hungaroringu wygrał w 2003 roku swój pierwszy wyścig w F1, jest drugim najstarszym kierowcą w obecnej stawce. „Wyprzedza” go jedynie Kimi Raikkonen, obecnie reprezentujący Alfa Romeo Racing Orlen.

Dwukrotny mistrz świata, zmęczony już nieco pytaniami o wiek, wiele razy podkreślał, że czuje się jakby miał 25 lat i jest w doskonałej formie fizycznej. Podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Węgier przyznał jednak, iż jest zaskoczony faktem, że mając czterdzieści lat na karku nadal ściga się w Formule 1.

- Nie, raczej nie - odpowiedział Alonso, pytany czy spodziewał się, że w wieku 40 lat będzie w stawce F1. - [Gdy jesteś młodszy], żyjesz tylko teraźniejszością, nie myślisz zbyt wiele o przyszłości i skupiasz się jedynie na weekendzie wyścigowym. Nie wyobrażasz sobie siebie za więcej niż dwa, trzy lata.

- Teraz jest jednak inaczej. Jestem bardziej przyzwyczajony do tego sportu, do Formuły 1 i wszystkich rzeczy, które są w niej wyjątkowe. Kiedy dołączałem, byłem kimś z małego miasteczka na północy Hiszpanii, bez doświadczenia, bez wsparcia, bez niczego. Gdy wchodzisz do tego sportu, jesteś zszokowany przez kolejne pięć, sześć lat, zanim się do wszystkiego przyzwyczaisz. Teraz możesz czerpać więcej radości.

Alonso, który wrócił do stawki F1 po dwóch sezonach nieobecności, dodał również, iż jest zaskoczony swoją czterdziestką, po raz kolejny przyznając, że czuje się o wiele młodziej.

- Czuję się dobrze. Z pewnością nie na 40 lat. To liczba, która i mnie zaskakuje, gdy ją widzę. A widzę ją wszędzie w motorhome’ie, ponieważ zespół przygotował ładną dekorację w moim pokoju i przestrzeni, gdzie jemy. To na pewno większa liczba, niż sam odczuwam - zapewnił Fernando Alonso.

Sebastian Vettel, obecny na konferencji prasowej „w parze” z Alonso, spytany czy będzie się ścigał do czterdziestki, czyli jeszcze sześć lat, odpowiedział:

- Nie, nie sądzę. Chociaż, tak jak mówił Fernando, nigdy nie wiadomo. Jednak teraz powiedziałbym nie.