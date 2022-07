Ferrari, choć po pierwszych weekendach sezonu wydawało się, że „odjedzie” rywalom, przez awarie techniczne oraz własne błędy wygrało jak dotychczas jedynie cztery z jedenastu rozegranych wyścigów.

Większy dorobek punktowy ma obecnie Charles Leclerc. Monakijczyk wygrał trzykrotnie - ostatnio w Austrii. Carlos Sainz zwyciężył na Silverstone, choć w tle tego triumfu były chwilami niezrozumiałe decyzje kierownictwa i strategów Ferrari.

Zdaniem wielu obserwatorów Scuderia, by mieć szanse w walce z Red Bullem, powinna zdecydowanie postawić na Leclerca. Z poglądem tym niekoniecznie zgadza się Felipe Massa, który w przeszłości spędził w Maranello osiem sezonów. Brazylijczyk sam był „sekundantem” Michaela Schumachera w 2006 roku.

- W 2006 roku role były jasne - przyznał Massa na łamach dziennika La Gazzetta dello Sport w odniesieniu do sezonu spędzonego u boku Schumachera. - Później przyszedł Kimi Raikkonen. Ustaliliśmy sobie, że do wyścigu w Spa możemy walczyć, a później ten z gorszym dorobkiem pomaga koledze.

Massa dodał, że większym obecnie problemem w Ferrari jest awaryjność, a nie hierarchia wśród kierowców.

- Nie wiem, jaka jest obecnie sytuacja, ale priorytetem powinna być niezawodność. Najpierw muszą sobie z tym poradzić, a dopiero potem ustalać, kto jest numerem jeden.

- Być może następnym razem to Leclerc odpadnie, a Sainz wygra. Jest więc za wcześnie na podział ról, ponieważ nawet w Maranello nie wiedzą, kto dojedzie do mety w najbliższym wyścigu.

Strata Leclerca do Verstappena wynosi obecnie 38 punktów. Sainza aż 75.

Carlos Sainz, Ferrari, walks away from his car after a fire

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images