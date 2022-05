Po nieco ponad jednej trzeciej dystansu Grand Prix Hiszpanii zapowiadało się na kontynuację weekendowej dominacji Leclerca. Kierowca Ferrari był wcześniej najszybszy we wszystkich trzech treningach oraz sesji kwalifikacyjnej.

W wyścigu po udanym starcie oraz problemach najgroźniejszych rywali Leclerc miał po 27 okrążeniach aż 11-sekundową przewagę. Jednak nagle F1-75 stracił moc i Monakijczyk musiał udać się do alei serwisowej, z której na tor już nie wyjechał.

W Ferrari nie mają odpowiedzi, co stało się z silnikiem i będą czekać na wyniki badań przeprowadzonych po powrocie do Maranello. Mattia Binotto, szef zespołu, przyznał jednak, iż nie było żadnych sygnałów zwiastujących problemy, a usterka pojawiła się nagle.

- To był nagły problem - powiedział Binotto. - Sądzę, że najpierw przekazał nam to Charles przez radio, a dopiero potem inżynierowie spoglądający na dane. To stało się naprawdę szybko.

- Nie mamy jeszcze wyjaśnienia. Tak więc jednostka napędowa zostanie odesłana do Maranello, będzie jechać przez noc i rano ją rozmontujemy.

Leclerc pytany czy gdyby nie awaria, zaliczyłby łatwe zwycięstwo, odparł:

- Szczerze mówiąc, na tych okrążeniach, które przejechałem, wszystko szło dobrze.

- Myślę, że innym trudno byłoby nadrobić stratę, ponieważ była już dość duża, a my mieliśmy całkiem dobrą sytuację jeśli chodzi o degradację opon, również miękkich. Mogliśmy przejechać więcej okrążeń od reszty. Generalnie wydaje mi się, że mieliśmy wyścig pod kontrolą.

Leclerc przez nieukończony wyścig stracił prowadzenie w tabeli kierowców. Jest teraz drugi, sześć punktów za Maxem Verstappenem.