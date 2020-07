Uszkodzone skrzydła Verstappena

Verstappen wystartował z pierwszego rzędu do Grand Prix Styrii i utrzymał drugą pozycję przez większość wyścigu. Jednak w samej końcówce dogonił go Valtteri Bottas, który nie od razu, ale zdołał minąć Holendra.

Zauważalne było, że Bottas jest znacznie szybszy od rywala. Po wyścigu Helmut Marko wyjaśnił, co było przyczyną utraty tempa.

- Widać było, że brakuje nam mocy - powiedział Marko. - W bezpośrednim starciu byliśmy wolniejsi. Wszyscy widzieliście, jak Perez przedarł się przez całą stawkę dzięki silnikowi Mercedesa. Poza tym przednie i tylne skrzydła Maxa zostały uszkodzone. Dlatego nie mógł już powstrzymywać ataków Bottasa.

- Nie był to wynik kontaktu. Uszkodził skrzydła na krawężnikach. Nie mogę dokładnie powiedzieć, gdzie to się stało - dodał.

Marko chwalił również drugiego kierowcę Red Bull Racing - Alexa Albona, który zakończył wyścig tuż za Verstappenem.

- Albon również zrobił wielkie postępy, był świetny, ale widzicie, co Perez czynił z silnikiem Mercedesa. Te jednostki napędowe są ogromną zaletą - powtórzył.

Wyraził nadzieję na większy sukces zespołu na Węgrzech.

- Tor w Budapeszcie to głównie zakręty, a prosta startowa nie jest zbyt długa, co daje nam przewagę. Ponadto w Budapeszcie jest zwykle gorąco. To okazja, by liczyć na najlepszy wynik - zakończył.