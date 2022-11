Red Bull Racing wygrał zarówno mistrzostwa kierowców, jak i konstruktorów w sezonie 2022. Nie zdołali jedynie zapewnić sobie dwóch pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej, po tym jak ich reprezentant Sergio Perez dotarł do mety w finałowym GP Abu Zabi na trzecim miejscu za Charlesem Leclerkiem z ekipy Ferrari.

Horner okrzyknął kampanię jako „niewiarygodny rok” RBR pomimo kilku burzliwych momentów na przestrzeni sezonu.

- Zespół i samochód odnieśli siedemnaście zwycięstw w wyścigach, dwa sprintach, zdobyli mistrzostwo kierowców, tytuł pośród konstruktorów, Checo był trzeci w klasyfikacji indywidualnej, a do tego walczył jak lew w niedzielnym wyścigu - powiedział Horner.

- Za nami niewiarygodny rok - podkreślił. - Były wzloty i upadki, choć tych pierwszych było znacznie więcej. Przed nami problem, aby dorównać takiemu sezonowi.

Przechodzili trudne chwile po śmierci założyciela Red Bulla, Dietricha Mateschitza.

- W tym roku odszedł nasz założyciel Dietrich. Spodziewam się, że byłby bardzo dumny z wyników, które udało nam się osiągnąć - zaznaczył.

Osiągnięcia Verstappena są niezwykłe

Mistrz F1 2022 - Max Verstappen odniósł w GP Abu Zabi piętnaste zwycięstwo w tym roku, śrubując rekord wygranych w jednym sezonie.

Horner wyraził uznanie dla „niezwykłych osiągnięć” Verstappena, a także pod adresem odchodzącego na emeryturę Sebastiana Vettela, który dla formacji z Milton Keynes w 2010 roku zdobył pierwszy tytuł.

- Żegnamy dzisiaj Sebastiana, a to co osiągnął było wybitne - wskazał Brytyjczyk. - Również niezwykłe są dokonania Verstappena, plus do tego czynił regularne postępy. Ma dopiero 25 lat, jest coraz lepszy, wciąż uczy się i będzie dalej się rozwijał.