Początek niedzielnego wyścigu nie był pomyślny dla Sebastiana Vettela. Tuż po rozpoczęciu zawodów stracił w mokrych warunkach panowanie nad samochodem, zderzył się z Alonso i wylądował w żwirze. Skorzystał jednak potem z faktu, że po dwóch okrążeniach rywalizacja została wstrzymana. Wywieszono czerwone flagi ze względu na serię incydentów na torze i bardzo trudne, deszczowe warunki.

Kiedy po blisko dwugodzinnej przerwie nastąpił restart, Vettel był jednym z pierwszych kierowców, który postanowił zmienić opony z deszczowych na przejściówki. Ta decyzja opłaciła się. Finiszował na szóstej pozycji, tuż przed Fernando Alonso po niezwykle zaciętej walce z Hiszpanem. Na mecie różnica między nimi wynosiła zaledwie 0.011s.

- Na początku wyścigu doszło między nami do kontaktu - relacjonował Vettel. - Zaliczyłem dobry start, on nie ruszył najlepiej i zjechałem do lewej, aby go ominąć. Niestety koła mocno się ślizgały, złapałem aquaplaning, straciłem panowanie nad samochodem i dotknęliśmy się. Potem jednak udało nam się zaliczyć świetny finisz.

- Cóż, rywalizacja między nami była bardzo zacięta - odniósł się do ostatnich minut GP Japonii. - Przyznam, że jechał dość agresywnie. Do tego wkradło się pewne zamieszanie. Nie działało radio w moim bolidzie i nie wiedziałem, jak długo będzie trwał jeszcze wyścig. Na szczęście nasza taktyka zdała egzamin i wszystko się udało.

Po podwójnym finiszu w punktowanej dziesiątce tydzień temu w Grand Prix Singapuru, Aston Martin ponownie osiągnął dobry rezultat. Niemiec wskazuje jednak, że taki wyczyn w normalnych warunkach nie byłby możliwy, biorąc pod uwagę obecną wydajność ich AMR22

- Wynik nie prezentuje rzeczywistego poziomu osiągów naszego samochodu. Udało się jednak przedzielić obydwa bolidy Alpine, które są dużo szybsze od naszego. Dlatego naprawdę jestem zadowolony z tego weekendu i kocham to miejsce - dodał.

Zapytany na ile istotna jest dla niego seria ostatnich, dobrych rezultatów notowanych przed zbliżającym się jego pożegnaniem z królową sportów motorowych, odparł: - W ogólnym zarysie to nie ma większego znaczenia. Owszem jest to ważne dla mnie bowiem żyję dla uzyskiwania jak najlepszych wyników i wygrywania. Rzecz jasna to się teraz zmieni. Generalnie jestem zadowolony i cieszę się, że szczególnie tutaj dobrze się bawiłem.

Czterokrotny mistrz świata po wyścigu na Suzuce, jednym z jego ulubionych torów F1, został wybrany kierowcą dnia.

Wyniki głosowania na kierowcę dnia:

Sebastian Vettel - 16.3 %

Esteban Ocon - 14.5 %

Max Verstappen - 13.2 %

Nicholas Latifi - 9.7 %

Lewis Hamilton - 7.3 %

Kierowcy dnia w sezonie 2022:

Grand Prix Kierowca Bahrajn Charles Leclerc Arabia Saudyjska Charles Leclerc Australia Charles Leclerc Emilia Romania Max Verstappen Miami Max Verstappen Hiszpania Lewis Hamilton Monako Sergio Perez Azerbejdżan Lewis Hamilton Kanada Charles Leclerc Wielka Brytania Sergio Perez Austria Mick Schumacher Francja Carlos Sainz Węgry Max Verstappen Belgia Max Verstappen Holandia Max Verstappen Singapur Sergio Perez Japonia Sebastian Vettel