Alfa Romeo jest przekonana, że w GP Australii w tym tygodniu mają kolejną szansę na zdobycz punktową. Spodziewają się, że C42 dobrze spisze się na zmodernizowanym torze Albert Park. Jednak wskazują też, że potrzebują bezbłędnego weekendu wyścigowego w kontekście sięgnięcia po niezły rezultat.

Ekipa z Hinwil już zdołała zaprezentować dobre osiągi w tym roku. Jednak błędy kierowcy i zespołu, które pojawiły się w przypadku Zhou Guanyu, nie pozwoliły Chińczykowi punktować w Grand Prix Arabii Saudyjskiej, gdzie finiszował na jedenastym miejscu. Valtteri Bottas natomiast został wycofany z zawodów w Dżuddzie, ze względu na problemy z układem chłodzenia w jego samochodzie. Zajmują aktualnie szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Mają dziewięć oczek na koncie, zdobyte podczas inauguracji kampanii 2022 w Bahrajnie.

Dla całej stawki tegoroczne Grand Prix Australii to pierwsza okazja do ścigania się w Melbourne od sezonu 2019. W 2020 roku odwołano je tuż przez treningami ze względu na nasilającą się pandemię kornawirusa. Covid-19 nie pozwolił na rozegranie zawodów również w poprzednich mistrzostwach.

Ostatnim triumfatorem wyścigu na Albert Park jest Bottas, kiedy to jeszcze zasiadał za kierownicą Mercedesa.

- Uwielbiam przyjeżdżać do Australii. Ostatnio spędzam tu sporo czasu, ponieważ moja partnerka pochodzi z Australii Południowej, a to jedno z moich ulubionych miejsc, gdzie jest wiele rzeczy do zobaczenia i robienia - powiedział Valtteri Bottas. - Z tego i wielu innych powodów cieszę się, że znów będziemy mogli ścigać się w Melbourne. Albert Park to bardzo interesujący tor, a prace wykonane na tym obiekcie przed tegorocznym wyścigiem oraz nowe samochody powinny sprawić, że wyścig będzie o wiele bardziej ekscytujący.

- Chcemy pokazać nasze tempo, ponieważ wiemy, że możemy walczyć z większością obecnych samochodów. Jesteśmy pewni, że stać nas na punkty, ale ważne jest, abyśmy dobrze wykonali swoją pracę, ponieważ widzieliśmy, jak wyrównana jest cała stawka - dodał.

- W Melbourne odbywa się jeden z wyjątkowych wyścigów. Pamiętam, jak przez lata oglądałem grand prix otwierające sezon - powiedział Zhou Guanyu. - Jestem naprawdę podekscytowany pobytem tutaj i poznaniem toru, ponieważ jest to dla mnie zupełnie nowe miejsce. Pierwsza sesja treningowa będzie bardzo ważna, aby nabrać pełnej pewności siebie na nowym dla mnie obiekcie, ale nie martwię się zbytnio. Skupiam się przede wszystkim na tym, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości samochodu, tak jak w każdy inny weekend.

- Przyjeżdżamy tutaj po dwóch udanych wyścigach, ale przekonaliśmy się, że dobre rozegranie weekendu jest kluczowe w kontekście zdobycia punktów - dodał. - Jestem przekonany, że kolejny raz zaprezentujemy się na oczekiwanym przez nas poziomie i będziemy walczyli o czołowe lokaty. Czuję się naprawdę swobodnie w zespole, współpracując z załogą i Valtterim, a ta pewność siebie przekłada się na większe oczekiwania. Dobry wynik w Melbourne, mieście, w którym mieszka tak duża społeczność chińska, byłby czymś wspaniałym.

Grand Prix Australii 8-10 kwietnia (godziny czasu polskiego)

Piątek

05:00 Trening 1

08:00 Trening 2

Sobota

05:00 Trening 3

08:00 Kwalifikacje

Niedziela

07:00 Wyścig

