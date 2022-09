Valtteri Bottas ma podpisaną wieloletnią umowę z ekipą Alfa Romeo, natomiast Zhou wciąż nie doczekał się przedłużenia kontraktu na kampanię 2023.

Zhou dołączył do stajni z Hinwil w tym sezonie po trzech latach spędzonych w Formule 2, zostając pierwszym chińskim kierowcą w królowej sportów motorowych.

23-latek zdobył swój pierwszy punkt w mistrzostwach już podczas otwierającego sezon Grand Prix Bahrajnu. Natomiast ósme miejsce w wyścigu w Kanadzie było jego najlepszym jak do tej pory.

Na rynku jest kilku wolnych kierowców na przyszły rok, w tym Daniel Ricciardo i Mick Schumacher - ale Bottas wskazuje na Zhou, aby pozostał w Alfie Romeo.

- Byłoby miło wiedzieć, kto będzie moim kolegą zespołowym w 2023 roku, ale nie ma pośpiechu - powiedział Bottas. - Zhou dobrze się tu wpasował i nie widzę żadnego powodu, dla którego nie miałby dostać nowego kontraktu.

- Zdecydowanie opowiadam się za ciągłością w kontekście współpracy zespołu i Zhou. To dopiero jego pierwszy rok w F1, a w kolejnym z pewnością stać go na duży krok naprzód - dodał Fin. - Takie jest moje odczucie. Nie sądzę, aby stresował się zbytnio kwestią swojej przyszłości. Z pewnością chciałby zdobyć punkty w następnych wyścigach, a gdy tak się stanie, przyjdzie czas, aby usiadł do rozmów.

Bottas aktualnie plasuje się na dziesiątym miejscu w klasyfikacji kierowców, z dorobkiem 46 punktów. Zhou ma ich na koncie pięć i jest siedemnasty.

