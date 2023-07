Vasseur: Ferrari „popełniło zbyt wiele błędów” na Węgrzech

Charles Leclerc ukończył wyścig dopiero na siódmej pozycji, przez problemy techniczne podczas pierwszego pit stopu. Podczas drugiego zjazdu do boksu, Monakijczyk przestrzelił hamowanie i przekroczył dozwoloną prędkość w alei serwisowej, za co otrzymał 5 sekund kary. Jego zespołowy kolega, Carlos Sainz po starcie z jedenastego pola na miękkiej mieszance błyskawicznie awansował na szóstą pozycję. Niestety, Hiszpanowi brakowało tempa i przegrał rywalizację z Perezem oraz startującym z osiemnastego pola Russellem.

Jest to kolejny weekend podczas którego Ferrari musi zadowolić się niskim dorobkiem punktowym. Podczas wyścigu na Silverstone włoska stajnia zajęła odległe 9 i 10 miejsce, za dwoma Red Bullami, Mercedesami, McLarenami i Alexem Albonem w Williamsie.

- Nie spodziewaliśmy się takich wyników przyjeżdżając do Budapesztu, ale myślę, że to głównie wina sobotnich kwalifikacjach, w których zajęliśmy dopiero 6 i 11 pozycję - powiedział Vasseur zapytany przez Motorsport.com o wyniki wyścigu.

- Musieliśmy na początku podjąć pewne ryzyko, rozpoczynając wyścig na miękkiej mieszance. To był dobry wybór, ale konieczne było wykorzystanie dwóch kompletów twardych opon i nie było łatwo. Myślę, że dla Charlesa był to znacznie lepszy wyścig, ponieważ miał tempo, ale wszystko zostało zaprzepaszczone przez karę i problemy z pistoletem. Straciliśmy pewnie koło ośmiu sekund, gdyby nie to, ukończylibyśmy wyścig na 5 miejscu - dodał.

Vasseur przyznał, że oprócz konkretnych błędów, zespół źle zarządzał oponami podczas weekendu, co sprawiło dla nich duże wyzwanie w trakcie wyścigu.

- Po pierwsze potrzebujemy czasu żeby zrozumieć co zrobiliśmy dobrze, a co źle. Nie jest łatwo przeanalizować cały weekend i trzeba poznać wszystkie wyniki, aby móc wyciągnąć wnioski. Z naszej strony bardziej znaczący jest fakt, że od początku do końca popełniliśmy zbyt wiele błędów. Nie chodzi o sam pit stop, wjazd do boksu, kwalifikacje czy zarządzanie oponami i tak dalej. Mieliśmy większy potencjał, niż to co pokazaliśmy w wyścigu - powiedział.

Zapytany, co mógłby zrobić lepiej, aby naprawić swoje błędy odpowiedział:

- Ostatnie 35 lat mojego życia spędziłem w paddocku i w każdy poniedziałek robię listę błędów które zrobiłem, długą listę. Czasami to widać, czasem nie, ale zadaniem szefa zespołu jest praca z zespołem i rozwiązywanie problemów. Mówię to otwarcie, będziemy popełniać błędy. Taka jest prawda, możesz zadać to pytanie Toto [Wolffowi].

Podsumowując swoje pierwsze pół roku w Ferrari, Vasseur podkreślił, że wyniki w kwalifikacjach są jednym z kluczowych problemów, z którymi zespół musi się uporać.

- To nie są oczekiwane wyniki, na pewno spodziewamy się znacznie lepszych, Ale jest, jak jest i musimy pracować. Można odnieść wrażenie, że w kwalifikacjach bywamy bardzo blisko Maxa, a czasem nawet na jego poziomie. Musimy się poprawić, ale nie jesteśmy daleko. Ważniejsze jest tempo wyścigowe, w którym Red Bull odstaje od wszystkich. Wyniki w kwalifikacjach dają mu przewagę, dzięki czystemu powietrzu. Każdy samochód jest dotknięty przez strugę powietrza. Start z pierwszego rzędu daje ci wielką przewagę.