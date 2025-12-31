Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Formuła 1

Vasseur: GP Australii nie ma znaczenia

Fred Vasseur stwierdził, że poziom rywalizacji w pierwszym wyścigu Formuły 1 2026 w Australii nie zdefiniuje reszty sezonu.

Piotr Furman Filip Cleeren
Opublikowano:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Autor zdjęcia: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Szef zespołu Ferrari nie spodziewa się dominacji jednego zespołu w trakcie sezonu, w którym zaczną obowiązywać nowe przepisy techniczne.

Zmiana przepisów na sezon 2026, obejmująca nowe jednostki napędowe i aerodynamikę, jest jedną z największych rewolucji w historii Formuły 1 i daje Ferrari szansę na powrót do rywalizacji o koronę wśród konstruktorów. Ostatni raz Scuderia mistrzostwo świata świętowała w 2007 roku.

Nie ma znaczenia, czy w Australii zajmiemy pierwsze, czy dziesiąte miejsce - Fred Vasseur

Aby zwiększyć swoje szanse, od kwietnia inżynierowie z Maranello całkowicie skupili się nad nowym samochodem. Konsekwencją tej decyzji był spadek na czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów bez zwycięstwa w Grand Prix .

Po tym, jak on i zespół zmagali się z rosnącą presją i krytyką we Włoszech, Vasseur nie ma złudzeń co do oczekiwań wobec Ferrari w 2026 roku.

Czytaj również:

- W przyszłym roku nie będzie się liczyć tylko klasyfikacja Grand Prix Australii, ale przede wszystkim zdolność do szybkiego rozwoju bolidu w kolejnych rundach – ostrzegł Vasseur. - Dlatego nie ma znaczenia, czy w Australii zajmiemy pierwsze, czy dziesiąte miejsce. Wszystkich czeka bardzo długa droga.

Zapytany, czy decyzje podjęte w 2025 roku zagwarantują sukces, Francuz odpowiedział: - Nie mam pojęcia. Jeśli powiem, że będziemy najlepsi, a ktoś zrobi to lepiej, to wyjdę na idiotę. Oczywiście, staramy się robić, co w naszej mocy, a im więcej czasu poświęcisz projektowi, tym lepiej będziesz się prezentował.

- Teraz nie wiem, czy przed nami będzie McLaren, Red Bull czy Alpine. Nikt tego nie wie i myślę, że najważniejsze to nie tracić czasu na próby zrozumienia, czy inni są z przodu, czy z tyłu.

Według Charlesa Leclerca, nowa era to „teraz albo nigdy” dla Ferrari, aby walczyć o mistrzostwo. Monakijczyk rozegrał jedną ze swoich najlepszych kampanii w 2025 roku, ale od momentu dołączenia do Scuderii w 2019 roku, wciąż czeka na tytuł.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images

Więcej także oczekuje Lewis Hamilton, mający za sobą pierwszy sezon Maranello, który okazał się trudniejszy, niż się spodziewał.

Czy Vasseur podziela zdanie Leclerc, dotyczące konieczności podniesienia poprzeczki przez Ferrari?

- Zawsze dążymy do lepszych wyników, nawet w P1. Staramy się poprawić każdy element: silnik, skrzynię biegów, aerodynamikę, ustawienia, symulator – i to są nasze główne zadania.

- Ale nie jesteśmy jednym zespołem w stawce, które ma takie same założenia. Myślę, że zespoły Maxa [Verstappena] i Lando [Norrisa] również dają z siebie wszystko i szczerze mówiąc, gdyby Charles i Lewis byli bardzo zadowoleni z samochodu, byłbym zdesperowany.  Ich uwagi są bardziej pozytywne niż cokolwiek innego - dodał.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Norris: „Teraz już tylko z górki”

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Piotr Furman
Ogier: Będzie mi go brakowało

Ogier: Będzie mi go brakowało

WRC
WRC
Ogier: Będzie mi go brakowało
Ferrari stawia na silnik

Ferrari stawia na silnik

Formuła 1
Formuła 1
Ferrari stawia na silnik
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Lewis Hamilton
Więcej o
Lewis Hamilton
Szefowie zagłosowali

Szefowie zagłosowali

Formuła 1
Formuła 1
Szefowie zagłosowali
Leclerc traci cierpliwość

Leclerc traci cierpliwość

Formuła 1
Formuła 1
Leclerc traci cierpliwość
Rosberg prosi Hamiltona

Rosberg prosi Hamiltona

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
GP Abu Zabi
Rosberg prosi Hamiltona

Najnowsze wiadomości

Ogier: Będzie mi go brakowało

Ogier: Będzie mi go brakowało

WRC
WRC WRC
Ogier: Będzie mi go brakowało
Vasseur: GP Australii nie ma znaczenia

Vasseur: GP Australii nie ma znaczenia

Formuła 1
F1 Formuła 1
Vasseur: GP Australii nie ma znaczenia
Norris: „Teraz już tylko z górki”

Norris: „Teraz już tylko z górki”

Formuła 1
F1 Formuła 1
Norris: „Teraz już tylko z górki”
Ferrari stawia na silnik

Ferrari stawia na silnik

Formuła 1
F1 Formuła 1
Ferrari stawia na silnik

Prime

Poznaj pakiet premium
Pierwsze przymiarki Bottasa

Pierwsze przymiarki Bottasa

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa
Perez nie oszczędza Red Bulla

Perez nie oszczędza Red Bulla

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla
Verstappen odda numer

Verstappen odda numer

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer
Koniec ery Marko

Koniec ery Marko

Prime
Formuła 1
Prime
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry