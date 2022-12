Frederic Vasseur dołączy do Ferrari po spędzeniu ostatnich pięciu lat w Sauberze. O jego nowej roli w ekipie z Maranello poinformowano zaledwie kilka minut po komunikacie szwajcarskiej formacji o zakończeniu współpracy z dotychczasowym szefem.

54-letni Francuz podejmując się roli szefa Scuderii przejmie obowiązki Binotto, który zrezygnował ze swojej funkcji pod koniec ubiegłego miesiąca.

- Jestem naprawdę zachwycony i zaszczycony, że mogę przewodzić Scuderii Ferrari w roli szefa zespołu - oświadczył Vasseur. - Dla mnie, jako osoby przez całe życie pasjonującej się sportami motorowymi, Ferrari zawsze reprezentowało szczyt świata wyścigów.

- Cieszę się, że mogę pracować z utalentowanym i prawdziwie pasjonującym zespołem w Maranello, aby uhonorować historię oraz dziedzictwo Scuderii i spełnić oczekiwania naszych Tifosi na całym świecie - dodał.

- Jesteśmy zachwyceni witając Freda Vasseura w Ferrari jako szefa naszego zespołu - przekazał dyrektor włoskiej marki, Benedetto Vigna.

- W całej swojej karierze z powodzeniem łączył atuty techniczne jako inżynier z konsekwentną zdolnością do wydobycia tego, co najlepsze z kierowców i zespołów - dodał. - To podejście i jego przywództwo są tym, czego potrzebujemy, aby pchnąć Ferrari naprzód z nową energią.

Vasseur swoją funkcję zacznie pełnić od dziewiątego stycznia.