W obliczu tych wydarzeń szef Alfa Romeo Racing Orlen przypomina, że jego zespół zachował spokój i jest na razie zaangażowany w pracę ze swoimi obecnymi kierowcami - Kimim Raikkonenem i Antonio Giovinazzim.

- To był dziwny moment, gdy wszystko to wydarzyło się bez przejechania jeszcze ani jednego kilometra - powiedział Francuz. - My pozostajemy spokojni. Kimi wciąż ma kontrakt do końca sezonu. Nie muszę mówić, jak jest cenny. Natomiast Giovinazzi staje się co raz silniejszy.

Ponadto Vasseur nie planuje ściągnięcia Micka Schumachera do F1 w 2021 roku. Przynajmniej na razie: - Każdy ma prawo do własnej opinii. Mick powinien skupić się na swojej karierze w Formule 2.

Kryzys zdrowotny i gospodarczy uderzający w F1 doprowadził zespoły do gorących dyskusji na temat przyszłości dyscypliny, a Vasseur był zaskoczony, widząc reakcje niektórych przedstawicieli innych zespołów.

- W czasach, gdy Formuła 1 gra o przetrwanie, poznajesz charakter swoich rywali. Byłem bardzo zaskoczony, jak niektórzy mają wąskie spojrzenie. Wielu z nich musi zrozumieć, że świat mógłby żyć bez F1. W tym roku gwiazdami nie są zawodnicy, a lekarze i pielęgniarki - podkreślił.