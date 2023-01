Frederic Vasseur objął stanowisko szefa zespołu Ferrari po odejściu Mattii Binotto w grudniu, nadzorując działanie Saubera przez poprzednie pięć lat. Francuz dołącza do zespołu, który nie zdobył mistrzostwa od 2008 roku.

W ubiegłym roku, oprócz przegranej z Red Bullem, Ferrari borykało się ze słabą niezawodnością silnika, błędami strategicznymi i błędami na torze, przez co kierowcom Scuderii nie udało mu się wygrać wyścigu po lipcowym Grand Prix Austrii.

Vasseur nie chciał rozmawiać o szeroko zakrojonych zmianach w Maranello, wierząc, że odpowiednie elementy układanki w Ferrari są już na miejscu.

- Jestem przekonany, że Ferrari ma dzisiaj wszystko, aby wygrać, chociaż moje doświadczenie ogranicza się do dwóch tygodni. Musimy wszystko połączyć, aby wykonać dobrą robotę, ale mamy wszystko, co potrzebne. Jeśli będziemy wykonywać lepszą pracę niż inni, to będziemy w stanie wygrać. Nic nie jest stałe. Jeśli spojrzysz na zespoły, które kilka lat temu dominowały, dzisiaj nie ma ich w czołówce - powiedział Vasseur podczas swojej pierwszej rozmowy z mediami od czasu przejęcia Ferrari.

Chociaż drugie miejsce Ferrari w zeszłorocznych mistrzostwach konstruktorów było najlepszym wynikiem od 2019 roku, dyrektor generalny Benedetto Vigna powiedział, że nic poza tytułem nie wystarczy, a drugie miejsce jest „pierwszym z przegranych”.

Zapytany przez Motorsport.com, czy czuje presję, aby zdobyć mistrzostwo w tym roku, biorąc pod uwagę komentarze Vigny, Vasseur powiedział, że to oczywisty cel dla takiego zespołu, jak Ferrari.

- Kiedy jesteś w czołowym zespole, nie możesz mieć innego celu niż zwycięstwo. Nie możesz rozpocząć sezonu i powiedzieć "OK, byłbym zadowolony z drugiego miejsca”. To byłby brak ambicji. Mamy wszystko, aby wykonać dobrą robotę, a celem na pewno musi być zwycięstwo - stwierdził Vasseur.

Francuz jest piątym szefem zespołu, który przejął kierownictwo w Ferrari od czasu ostatniego zdobycia mistrzostwa, po Binotto, Maurizio Arriavabene, Marco Mattiaccim i Stefano Domenicalim.

W Sauberze był zarówno szefem, jak i dyrektorem generalnym zespołu F1, podczas gdy Ferrari jest znane z większej polityki wewnętrznej poprzez różne aspekty wyścigów i całej organizacji.