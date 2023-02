Pod koniec minionego roku Mattia Binotto zrezygnował z funkcji szefa zespołu, nie czując odpowiedniego wsparcia kluczowych osób w koncernie Ferrari. Na jego następcę mianowano Frederica Vasseura, dotychczas związanego z Sauberem i Alfą Romeo.

Vasseur, którego nominacja była dla części obserwatorów niemałym zaskoczeniem, obowiązki przejął na początku stycznia. W Maranello Francuz spotkał Charlesa Leclerca, z którym współpracował w Sauberze, a wcześniej na poziomie GP3. Monakijczyk z sukcesami jeździł dla ART Grand Prix - zespołu Vasseura.

- Byłem pod wrażeniem tego, jak dobrze wszedł w zespół - powiedział Leclerc. - Ferrari jest teraz inne od tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Jest ogromne. A on jak tylko się tutaj pojawił, od pierwszych dni świetnie rozumiał, jak funkcjonuje Ferrari.

- Bardzo jasno wyraża to, czego oczekuje i jest dobry w naprowadzaniu ludzi na odpowiedni sposób myślenia i to we właściwej atmosferze. A to bardzo ważne.

- To właśnie wniósł do Ferrari i jestem przekonany, że to dobra rzecz.

Kontrakt Leclerca wygasa po sezonie 2024. Pytany o rozmowy na temat potencjalnej nowej umowy, 25-latek odparł:

- Jeśli chodzi o przedłużenie umowy, nie jest to coś, o czym teraz szczególnie myślę. To jeszcze długa droga, dwa lata.

- Dam z siebie wszystko. Nie w celu negocjacji, ale dla siebie i zespołu. A potem... Gdy rozmowy się zaczną, na pewno się o tym dowiecie. Ale nie nadszedł jeszcze czas.

Polecane video: