Dwa tygodnie temu podczas Grand Prix Japonii Max Verstappen przypieczętował tytuł, po raz drugi w karierze zakładając mistrzowską koronę w królowej sportów motorowych.

Powyższa sytuacja oznacza, że Holender nie ma już nic do stracenia w pozostałych wyścigach tegorocznej kampanii. Fernando Alonso doświadczył podobnego stanu rzeczy w 2005 roku, gdy w GP Brazyliii świętował zdobycie mistrzostwa, a w harmonogramie pozostały dwie rundy, w Japonii i Chinach. Sezon zakończył wówczas w wielkim stylu triumfując w Szanghaju, wcześniej na Suzuce stając na trzecim stopniu podium.

- Nastawienie do ścigania jest już zupełnie inne, gdy ma się tytuł w kieszeni - powiedział Alonso, reprezentant stajni Alpine.

- Do grand prix podchodzi się już nieco spokojniej oraz z gotowością podejmowania większego ryzyka. Dlatego spodziewam się, że zobaczymy jeszcze lepsze występy Maxa. Nie ma się już o co martwić, nie musi kalkulować. To pozwoli mu na wykorzystanie pełnego potencjału bolidu oraz własnych możliwości - dodał.

Verstappen, jeżdżący dla stajni Red Bull Racing, częściowo zgadza się z Alonso. Nie ukrywa, że przygotowanie mentalne do pozostałych weekendów wyścigowych jest dla niego łatwiejsze.

- Oczywiście to, czy będę wygrywał, zależy również od samochodu - przyznał. - Rzecz jasna chcę zwyciężać w pozostałych zawodach. Jestem tutaj po to, aby dawać z siebie wszystko. Czuję się obecnie już bardziej zrelaksowany. Jednak gdy wskakuję do bolidu, w głowie mam tylko pierwsze miejsce.

Verstappen rozpoczął GP Stanów Zjednoczonych w ten weekend od drugiego i siódmego czasu kolejno w pierwszym i drugim treningu.

Video: Grand Prix Stanów Zjednoczonych: Okrążenie toru COTA