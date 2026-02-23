Verstappen boi się rajdów
Max Verstappen zdradził dlaczego nigdy nie spróbuje swoich sił w rajdach samochodowych.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Choć Holender pomiędzy rundami Formuły 1 chętnie ściga się w innych seriach, przyznał, że nie pójdzie w ślady ojca i nie wystartuje w rajdzie samochodowym.
- Tak szczerze mówiąc, to niesamowite. Ma teraz prawie 54 lata i ściga się z facetami, którzy mają około 20, 30 lat. Imponuje mi tym – wyjaśnił kierowca Red Bulla w podcaście Up To Speed.
- W niektórych imprezach jest nawet od nich szybszy. Oczywiście w rajdach wiele zależy od notatek, ale ostatecznie, kiedy jeździsz w nich przez kilka lat, naturalnie stajesz się coraz lepszy.
- Ojciec jest w tym bardzo dobry i uwielbia to. Poza tym bardzo trudno go pokonać. Kiedy wynajmujemy fragment lotniska, żeby się pościgać, to muszę jechać na maksa, żeby go pokonać na jednym okrążeniu.
- On pokazuje mi wszystkie filmy, ze swojego samochodu rajdowego, którym jeździ i naprawdę uważam to za imponujące.
Chociaż Verstappen szanuje rajdowe pasje swojego ojca, potwierdził, że nie będzie chciał podejmować ryzyka, jakie wiążą się z tą dyscypliną.
- Myślę, że to naprawdę fajne, ale jak sobie pomyślę, że jeśli popełnię błąd i uderzę w to drzewo, które nie ustąpi nawet na centymetr, to nie chcę tego robić. To po prostu zbyt duże ryzyko.
Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia RS Rally2
Autor zdjęcia: Wevers Sport
- Wiem, że to może brzmieć trochę głupio, ale w Formule 1, gdy uderzasz w barierę, to ona jest tak zaprojektowana, że odbiera dużo energii i amortyzuje uderzenie.
- W przypadku rajdów, przynajmniej w mojej głowie to wygląda trochę inaczej. To po prostu za duże ryzyko, którego nie chcę podejmować, choć miło się to ogląda – dodał.
Jos Verstappen startuje regularnie w rajdach od 2022 roku i w ubiegłym sezonie zdobył tytuł mistrza Belgii.
