Przejdź do głównej treści
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj
Formuła 1

Verstappen boi się rajdów

Max Verstappen zdradził dlaczego nigdy nie spróbuje swoich sił w rajdach samochodowych.

Piotr Furman
Opublikowano:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Autor zdjęcia: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Choć Holender pomiędzy rundami Formuły 1 chętnie ściga się w innych seriach, przyznał, że nie pójdzie w ślady ojca i nie wystartuje w rajdzie samochodowym.

- Tak szczerze mówiąc, to niesamowite. Ma teraz prawie 54 lata i ściga się z facetami, którzy mają około 20, 30 lat. Imponuje mi tym – wyjaśnił kierowca Red Bulla w podcaście Up To Speed.

- W niektórych imprezach jest nawet od nich szybszy. Oczywiście w rajdach wiele zależy od notatek, ale ostatecznie, kiedy jeździsz w nich przez kilka lat, naturalnie stajesz się coraz lepszy.

- Ojciec jest w tym bardzo dobry i uwielbia to. Poza tym bardzo trudno go pokonać. Kiedy wynajmujemy fragment lotniska, żeby się pościgać, to muszę jechać na maksa, żeby go pokonać na jednym okrążeniu.

Czytaj również:

- On pokazuje mi wszystkie filmy, ze swojego samochodu rajdowego, którym jeździ i naprawdę uważam to za imponujące.

Chociaż Verstappen szanuje rajdowe pasje swojego ojca, potwierdził, że nie będzie chciał podejmować ryzyka, jakie wiążą się z tą dyscypliną.

- Myślę, że to naprawdę fajne, ale jak sobie pomyślę, że jeśli popełnię błąd i uderzę w to drzewo, które nie ustąpi nawet na centymetr, to nie chcę tego robić. To po prostu zbyt duże ryzyko.

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia RS Rally2

Jos Verstappen, Renaud Jamoul, Skoda Fabia RS Rally2

Autor zdjęcia: Wevers Sport

- Wiem, że to może brzmieć trochę głupio, ale w Formule 1, gdy uderzasz w barierę, to ona jest tak zaprojektowana, że odbiera dużo energii i amortyzuje uderzenie.

- W przypadku rajdów, przynajmniej w mojej głowie to wygląda trochę inaczej. To po prostu za duże ryzyko, którego nie chcę podejmować, choć miło się to ogląda – dodał.

Jos Verstappen startuje regularnie w rajdach od 2022 roku i w ubiegłym sezonie zdobył tytuł mistrza Belgii.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Jednak Ferrari
Następny artykuł Russell przestrzega przed Red Bullem

Najciekawsze komentarze

Więcej o
Piotr Furman

Lindholm bez Hamalainen

WRC
WRC
Lindholm bez Hamalainen

Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Formuła 1
Formuła 1
Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Pierwsze przymiarki Bottasa
Więcej o
Max Verstappen

Russell przestrzega przed Red Bullem

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Russell przestrzega przed Red Bullem

Jednak Ferrari

Formuła 1
Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Jednak Ferrari

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Perez nie oszczędza Red Bulla

Najnowsze wiadomości

Lindholm bez Hamalainen

WRC
WRC WRC
Lindholm bez Hamalainen

Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Formuła 1
F1 Formuła 1
Hamilton: Nigdzie się nie wybieram

Ognisty powrót

Formuła 1
F1 Formuła 1
Ognisty powrót

Russell przestrzega przed Red Bullem

Formuła 1
F1 Formuła 1
Second Bahrain Pre-Season Testing
Russell przestrzega przed Red Bullem

Prime

Poznaj pakiet premium

Pierwsze przymiarki Bottasa

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Abu Dhabi Testing
Autor Piotr Furman
Pierwsze przymiarki Bottasa

Perez nie oszczędza Red Bulla

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Perez nie oszczędza Red Bulla

Verstappen odda numer

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Verstappen odda numer

Koniec ery Marko

Funkcja
Formuła 1
Funkcja
Formuła 1
Autor Piotr Furman
Koniec ery Marko
Zobacz więcej