Na dwie rundy przed końcem tegorocznej rywalizacji, kwestia dwóch pierwszych miejsc w klasyfikacji kierowców jest już rozstrzygnięta. Szóste mistrzostwo zdobył Lewis Hamilton. Wicemistrzem został jego kolega zespołowy z Mercedesa - Valtteri Bottas.

Trzeci aktualnie jest Charles Leclerc z Ferrari. Ma czternaście punktów przewagi nad Verstappenem. Sebastian Vettel traci kolejne pięć.

- Ciężko będzie o trzecie miejsce, przyda się trochę szczęścia - powiedział Max Verstappen.

- Od czasu przerwy letniej, nasze wyniki nie były tak dobre, choć samochód nie spisywał się tak źle w tym okresie - kontynuował Holender. - Przydarzyło się kilka niefortunnych sytuacji, a w Singapurze popełniliśmy błąd z ustawieniami bolidu.

Z trzeciego miejsca nieco żartowano w ostatnich latach. Kimi Raikkonen twierdził, że jedyną nagrodą jest obowiązek uczestnictwa w gali FIA.

- Kimi chyba cieszył się z obecności na gali w zeszłym roku - żartował Verstappen.

- Spoglądając na cały rok, Ferrari powinno być zdecydowanie dalej przed nami, dysponując takim samochodem. Patrząc na to w ten sposób jest więc dobrze, że wciąż utrzymujemy się w walce. Zdecydowanie chcę tego trzeciego miejsca. Uważam za dobre dla sportu, że do głosu dochodzą młodzi kierowcy. Oglądanie zwycięstw Lewisa staje się trochę nudne. Mam nadzieję, że wkrótce to my będziemy na czele - zakończył.

