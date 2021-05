Verstappen był rozczarowany, gdy z powodu przekroczenia limitu toru na ostatnim okrążeniu Grand Prix Portugalii stracił dodatkowy punkt. Dzień wcześniej podobne przewinienie pozbawiło go pole position, a podczas inauguracji sezonu w Bahrajnie musiał oddać pozycję Lewisowi Hamiltonowi, ponieważ uznano, że wyprzedził mistrza świata poza torem.

Zły był również Helmut Marko, wskazując, że Red Bull przez limity toru stracił już zwycięstwo, pole position i punkt za najszybsze okrążenie.

Podczas konferencji prasowej przed Grand Prix Hiszpanii nie mogło zabraknąć tego tematu. Verstappen uznał, że Formuła 1 powinna pomyśleć nad lepszym rozwiązaniem w kwestii wyznaczania granic toru.

- Myślę, że musimy znaleźć jakieś rozwiązanie - powiedział Holender. - Oczywiście, rozumiem to, że ścigamy się na niektórych torach razem z MotoGP i oni wymagają innych krawężników niż to, co lubimy my. Mimo to uważam, że konieczne jest zrobienie czegoś więcej i wypracowanie kompromisu, który działa dla obu stron.

- Biorąc pod uwagę naszą prędkość w zakrętach, naprawdę mając tę przyczepność możemy nadużywać całego toru, a ocena limitów jest bardzo utrudniona. Uważam, że powinniśmy spróbować dołożyć żwiru w niektórych miejscach. To jasne, że [ludzie odpowiedzialni za] tory tego zwykle nie chcą. Gdy mają dni otwarte i ludzie wyjeżdżają poza trasę, szuter dostaje się na tor, trzeba sprzątać, a to generuje koszty.

- Jednak chwilami to naprawdę staje się niezrozumiałe, również patrząc z zewnątrz. Czasem ważny jest krawężnik, a czasem biała linia. Myślę, że możemy to ulepszyć, upewniając się, że granica za każdym razem jest sztywna.

Verstappen nie uważa jednak, by pomimo ostatnich pomyłek, musiał się poprawić w kwestii wyczucia limitu toru.

- Nie sądzę, aby było coś do poprawienia. W Bahrajnie doszło do nieporozumienia między zespołami i tego, co jest dozwolone, a co nie. Można na to spojrzeć również z innej strony. Po prostu kiedy nie jesteśmy na równi z Mercedesem, próbuję wyciągnąć z samochodu absolutnie wszystko. Zawsze staram się osiągnąć jak najlepszy wynik. Tak, dwa razy wyjechałem poza tor i kosztowało mnie to pole position i najszybsze okrążenie.

- Ale to dlatego, że nie zadowalam się drugim lub trzecim miejscem - wyjaśnił Max Verstappen.

