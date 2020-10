Podczas hegemonii Lewisa Hamiltona w sezonie 2020, kierowca Mercedesa i sześciokrotny mistrz świata powiedział, że preferowałby walkę „koło w koło” ponieważ perspektywa takiego ścigania „budzi go rano”.

- To nie jest walka o mistrzostwo, na jaką liczyłem - dodał Hamilton. - Nadal pokonuję wymagane okrążenia, ale to nie jest zacięta rywalizacja. Naprawdę, mam nadzieję, że w przyszłości będzie to bardziej wyrównane.

Jednak kierowca Red Bull Racing, Verstappen, który ma 77 punktów straty do Hamiltona w klasyfikacji, mówi, że nie miałby nic przeciwko temu, aby znaleźć się na miejscu Brytyjczyka.

- Wolałbym być przed wszystkimi. Wspaniale, gdy można prowadzić tak dominujący samochód. Naprawdę chciałbym wygrywać każdy wyścig z 50-sekundową przewagą - powiedział Holender.

23-latek ma nadzieję, że dzięki nowym przepisom technicznym, które wejdą w życie od 2022 roku, stawka będzie bardziej wyrównana, a wyprzedzanie stanie się łatwiejsze, ponieważ „w tej chwili nie można się ścigać”.

- Ograniczenie budżetów niewiele pomoże - nalegał Verstappen. - Najważniejsze jest, aby mieć odpowiednich ludzi. Niektóre małe zespoły mogą pomyśleć „teraz mamy szansę”. Jednak jeśli nie masz odpowiednich pracowników, nadal będziesz na końcu stawki.