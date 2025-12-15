Czterokrotny mistrz świata F1 zdradził w niedawno opublikowanym wywiadzie dla Red Bull i TAG Heuer, jak radzi sobie jako ojciec.

Podczas weekendu Grand Prix Stanów Zjednoczonych kaskader Riley Harper, jeżdżąc z Verstappenem ulicami Austin rozmawiał z nim o wyścigach i ojcostwie.

- Mała jest w domu i ma jakieś pięć i pół miesiąca – powiedział Verstappen, wyjaśniając, że przyjechał do Austin później po to, by spędzić dodatkowy dzień w domu przed wyjazdem na wyścig.

- Miło jest spędzić trochę więcej czasu z nią, wiedząc, że przez dwa tygodnie nie będzie mnie w domu.

Po ustaleniu, że obaj rozmówcy są ojcami córek, czterokrotny mistrz dodał: - Tak, jak dotąd jest naprawdę dobrze. Naprawdę mi się to podoba.

Verstappen jest w związku z Kelly Piquet od 2020 roku. Para powitała na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko, Lily, pod koniec kwietnia 2025 roku. Piquet ma już sześcioletnią córkę, Penelope, z poprzedniego związku z byłym kierowcą Red Bulla, Daniiłem Kwiatem.

- Moja dziewczyna już urodziła córkę – dodał Holender, zapytany o największą zmianę, jaką było dla niego zostanie ojcem. - Ma teraz sześć lat i znam ją odkąd skończyła rok. Więc, kiedy przyszła na świata Lily, to nie przeżyłem szoku. Tylko teraz muszę sobie poradzić z tym pierwszym trudnym rokiem.

- Teraz powrót do domu jest najlepszą częścią moich podróży.

W dalszej części filmu Verstappen i Harper kontynuowali rozmowę o swoich córkach, a mistrz zdradził, że Lily zaczęła się śmiać, reagować i chwytać rzeczy.

Ona też już prawie siedzi – dodał.

Pomimo licznych problemów, z którymi borykał się Red Bull, Verstappen do końca liczył się w walce o mistrzostwo świata kierowców.

Niestety Holender nie obronił tytułu, a do nowego mistrza świata, Lando Norrisa, zabrakło mu zaledwie dwóch punktów.