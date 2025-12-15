Wszystkie serie
Verstappen cieszy się z ojcostwa

Max Verstappen w ostatnim wywiadzie opowiedział o swoim ojcostwie.

Piotr Furman Lydia Mee
Opublikowano:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, with Kelly Piquet in Parc Ferme after the Sprint race

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, with Kelly Piquet in Parc Ferme after the Sprint race

Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images

Czterokrotny mistrz świata F1 zdradził w niedawno opublikowanym wywiadzie dla Red Bull i TAG Heuer, jak radzi sobie jako ojciec.

Podczas weekendu Grand Prix Stanów Zjednoczonych kaskader Riley Harper, jeżdżąc z Verstappenem ulicami Austin rozmawiał z nim o wyścigach i ojcostwie.

- Mała jest w domu i ma jakieś pięć i pół miesiąca – powiedział Verstappen, wyjaśniając, że przyjechał do Austin później po to, by spędzić dodatkowy dzień w domu przed wyjazdem na wyścig.

- Miło jest spędzić trochę więcej czasu z nią, wiedząc, że przez dwa tygodnie nie będzie mnie w domu.

Po ustaleniu, że obaj rozmówcy są ojcami córek, czterokrotny mistrz dodał: - Tak, jak dotąd jest naprawdę dobrze. Naprawdę mi się to podoba.

Verstappen jest w związku z Kelly Piquet od 2020 roku. Para powitała na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko, Lily, pod koniec kwietnia 2025 roku. Piquet ma już sześcioletnią córkę, Penelope, z poprzedniego związku z byłym kierowcą Red Bulla, Daniiłem Kwiatem.

- Moja dziewczyna już urodziła córkę – dodał Holender, zapytany o największą zmianę, jaką było dla niego zostanie ojcem. - Ma teraz sześć lat i znam ją odkąd skończyła rok. Więc, kiedy przyszła na świata Lily, to nie przeżyłem szoku. Tylko teraz muszę sobie poradzić z tym pierwszym trudnym rokiem.

 

- Teraz powrót do domu jest najlepszą częścią moich podróży.

W dalszej części filmu Verstappen i Harper kontynuowali rozmowę o swoich córkach, a mistrz zdradził, że Lily zaczęła się śmiać, reagować i chwytać rzeczy.

Ona też już prawie siedzi – dodał.

Pomimo licznych problemów, z którymi borykał się Red Bull, Verstappen do końca liczył się w walce o mistrzostwo świata kierowców.

Niestety Holender nie obronił tytułu, a do nowego mistrza świata, Lando Norrisa, zabrakło mu zaledwie dwóch punktów.

