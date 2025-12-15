Verstappen cieszy się z ojcostwa
Max Verstappen w ostatnim wywiadzie opowiedział o swoim ojcostwie.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position and 2023 drivers world champion, with Kelly Piquet in Parc Ferme after the Sprint race
Autor zdjęcia: Steven Tee / Motorsport Images
Czterokrotny mistrz świata F1 zdradził w niedawno opublikowanym wywiadzie dla Red Bull i TAG Heuer, jak radzi sobie jako ojciec.
Podczas weekendu Grand Prix Stanów Zjednoczonych kaskader Riley Harper, jeżdżąc z Verstappenem ulicami Austin rozmawiał z nim o wyścigach i ojcostwie.
- Mała jest w domu i ma jakieś pięć i pół miesiąca – powiedział Verstappen, wyjaśniając, że przyjechał do Austin później po to, by spędzić dodatkowy dzień w domu przed wyjazdem na wyścig.
- Miło jest spędzić trochę więcej czasu z nią, wiedząc, że przez dwa tygodnie nie będzie mnie w domu.
Po ustaleniu, że obaj rozmówcy są ojcami córek, czterokrotny mistrz dodał: - Tak, jak dotąd jest naprawdę dobrze. Naprawdę mi się to podoba.
Verstappen jest w związku z Kelly Piquet od 2020 roku. Para powitała na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko, Lily, pod koniec kwietnia 2025 roku. Piquet ma już sześcioletnią córkę, Penelope, z poprzedniego związku z byłym kierowcą Red Bulla, Daniiłem Kwiatem.
- Moja dziewczyna już urodziła córkę – dodał Holender, zapytany o największą zmianę, jaką było dla niego zostanie ojcem. - Ma teraz sześć lat i znam ją odkąd skończyła rok. Więc, kiedy przyszła na świata Lily, to nie przeżyłem szoku. Tylko teraz muszę sobie poradzić z tym pierwszym trudnym rokiem.
- Teraz powrót do domu jest najlepszą częścią moich podróży.
W dalszej części filmu Verstappen i Harper kontynuowali rozmowę o swoich córkach, a mistrz zdradził, że Lily zaczęła się śmiać, reagować i chwytać rzeczy.
Ona też już prawie siedzi – dodał.
Pomimo licznych problemów, z którymi borykał się Red Bull, Verstappen do końca liczył się w walce o mistrzostwo świata kierowców.
Niestety Holender nie obronił tytułu, a do nowego mistrza świata, Lando Norrisa, zabrakło mu zaledwie dwóch punktów.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Zwycięstwo na otwarcie
Podwójny program Przyrowskiego
(Moto)Wizja Tygodnia – 15-22 grudnia
Udany debiut
Prezentacja w styczniu
Młodzież dziękuje Verstappenowi
Leclerc: Teraz albo nigdy
Winny Horner?
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze