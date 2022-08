Na miękkiej mieszance Verstappen wykręcił 1.45,507. Charles Leclerc był gorszy od mistrza świata o 0,862 s, a trójkę skompletował Lando Norris z McLarena [+1,082 s]. Czwartym rezultatem zaskoczył Lance Stroll [+1,128 s]. Piątkę zamknął Carlos Sainz [+1,142 s].

W Ardenach temperatura powietrza osiągnęła 18 stopni Celsjusza. Nawierzchnia Spa-Francorchamps rozgrzała się do 21 stopni. Nad torem unosiła się lekka mgła oraz ciemne chmury grożące kolejnymi opadami.

Ze względu na ograniczony czas w szarpanym FP1, zespoły od razu zabrały się do pracy. Większość stawki postawiła na pośrednią mieszankę. Na torze nie brakowało wilgotnych pułapek, co w komunikacie radiowym potwierdził Carlos Sainz, pierwszy lider tabeli czasów. Po chwili zespołowego kolegę zmienił Charles Leclerc, ale Hiszpan był w stanie się poprawić, nawet pomimo tego, iż w drugim sektorze przeszkodził mu wolno jadący Sebastian Vettel.

Do licytacji po chwili włączył się Max Verstappen - trzy fioletowe sektory i mistrz świata przejął prowadzenie. Sainz zahaczył żwir w zakręcie numer 14, ale i tak poprawił czas Holendra o 0,309. Ten skontrował i pierwszy kwadrans zakończył z lepszym o ponad pół sekundy rezultatem. Trzeci był Leclerc, czwarty Sergio Perez, a w piątce mieścił się Yuki Tsunoda.

Obaj kierowcy Mercedesa - Lewis Hamilton i George Russell - wzięli twardą mieszankę i narzekali na problemy z wygenerowaniem temperatury w oponach.

Po pół godzinie nastąpiła zmiana na miękkie opony. Verstappen wykręcił 1.45,507, a kierowcy Ferrari nie byli w stanie zbliżyć się do wyniku lidera sezonu. Leclerc był gorszy o 0,862 s. Do trójki przesunął się Lando Norris w mocno zmienionym McLarenie. Jeszcze większym zaskoczeniem był czwarty wynik Lance’a Strolla.

Praca z miękkim ogumieniem nie trwała długo i część stawki wróciła do pośrednich, trenując długie przejazdy. Na najszybszej pozostał m.in. Sergio Perez, jednak Meksykanin ledwo przebił się do dziesiątki.

Kwadrans przed końcem kibice zgromadzeni na trybunach sięgnęli po peleryny i parasole. Początkowo opad był niewielki, ale szybko się nasilił. - Duży deszcz - meldował Verstappen. O tym, jak podstępne stały się warunki, szybko przekonał się Norris. Brytyjczyk dwukrotnie przestrzelił ten sam prawy zakręt. „Wyczyn” kierowcy McLarena powtórzył po chwili Kevin Magnussen. Hamilton przeżył chwilę grozy w Eau Rouge, ale błyskawiczna kontra uchroniła siedmiokrotnego mistrza świata od wypadku.

Na sześć minut przed końcem sesji wszyscy zjechali do alei. Wyjechali z niej tylko po to, by zaliczyć próbne starty. Ze względu na warunki czasy już się nie poprawiły. Drugą połowę pierwszej dziesiątki wypełnili Hamilton, Fernando Alonso, Russell, Daniel Ricciardo oraz wspomniany wcześniej Perez.

WYNIKI: