Po dwóch zwycięstwach na Red Bull Ringu (GP Styrii i GP Austrii) Verstappen umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji sezonu i ma już 32 punkty przewagi nad drugim Lewisem Hamiltonem.

Dominacja Red Bull Racing sprawiła, że Hamilton wezwał zespół Mercedesa do aktualizacji bolidu W12, aby odwrócić losy rywalizacji po tym, jak nie udało mu się wygrać żadnego z ostatnich pięciu wyścigów.

Verstappen powiedział, że choć on sam cieszy się z fali sukcesów po trzech zwycięstwach z rzędu, to Red Bull musi pracować nad tym, by jego bolid był w stanie powtórzyć austriackie osiągnięcia na kolejnych torach.

- Skupiam się na reszcie sezonu - powiedział Verstappen. - Jest jeszcze długi i wciąż jest wiele punktów do zdobycia. Musimy upewnić, się że w każdy weekend utrzymujemy swój poziom i wykorzystujemy cały potencjał samochodu.

- W Austrii nasz bolid był szczególnie dobry, myślę, że po prostu dominował. Musimy upewnić się, że na torze Silverstone będzie podobnie. To jest nasz cel - podkreślił.

Silverstone będzie gospodarzem Grand Prix Wielkiej Brytanii w dniach 16-18 lipca. Mercedes zapowiedział, że na te zawody przygotuje pakiet poprawek dla W12. To będzie również debiut nowego formatu weekendu wyścigowego, z sobotnim sprintem.

Tor od wielu lat jest twierdzą Mercedesa, który wygrał tam siedem z ostatnich dziewięciu wyścigów. Natomiast Verstappen triumfował na brytyjskim obiekcie w zeszłym roku w Grand Prix 70-lecia F1.

Szef Red Bull Racing Christian Horner zażartował mówiąc „szkoda, że nie mamy więcej wyścigów" w Austrii, a Silverstone będzie oznaczać zupełnie inne wyzwanie dla ekipy z Milton Keynes.

- Teraz udajemy się na tor, który przez ostatnie siedem lat był twierdzą Mercedesa - powiedział Horner.

- To nowe wyzwanie z wprowadzeniem wyścigu sprinterskiego, inny format tego weekendu. Oczywiście, Mercedes był niezwykle silny tam przez lata i Lewis ma do tego domowe wsparcie. Spodziewamy się, że przed nami trudne zadanie - powiedział Horner.