Za nami kolejny w tym sezonie wyścig, który zakończył się po upływie regulaminowego czasu. Fenomenalne tempo w mokrych warunkach pokazał Max Verstappen, który wygrał dwunasty wyścig w tym sezonie i przypieczętował drugi tytuł mistrzowski!

Za jego plecami do ostatnich chwil trwała ekscytująca batalia Charlesa Leclerca z Sergio Perezem, w której ostatecznie górą był Monakijczyk. Kierowca Ferrari dostał jednak 5 sekund kary, więc ostatecznie zamienił się pozycjami z Meksykaninem.

Kierowcy ustawili się na starcie na oponach przejściowych, ale deszcz nie ustawał i było wiadomo, że prędzej czy później będzie trzeba zmienić ogumienie na deszczowe.

Już na pierwszym okrążeniu ucierpiało kilku kierowców. Carlos Sainz rozbił się w drugim sektorze. Alex Albon również odpadł z rywalizacji, ponieważ jego Williams utknął na 2 biegu. Guanyu Zhou obrócił się w nawrocie, a jeszcze wcześniej Sebastian Vettel zderzył się z Fernando Alonso na dojeździe do pierwszego zakrętu.

Pierwotnie wyżej opisany chaos skłonił sędziów do wysłania na tor samochodu bezpieczeństwa, jednak bardzo szybko zadecydowano o wywieszeniu czerwonej flagi.

Czytaj również: Wyścig przerwany po dwóch okrążeniach

Nagranie z bolidu Alpha Tauri pokazało, że Pierre Gasly minął dźwig, który znajdował się po lewej stronie toru, aby posprzątać rozbity samochód Carlosa Sainza.

Chociaż wyścig był oznaczony czerwoną flagą, Gasly nie wrócił jeszcze do boksów. Francuz zjechał do swoich mechaników po pierwszym okrążeniu, przez co tracił jeszcze trochę dystansu do stawki.

- Co to za dźwig na torze? Przejechałem obok niego. To niedopuszczalne. Pamiętajcie, co się stało. Nie mogę w to uwierzyć - krzyczał Pierre przez radio.

Krytycznie na temat tej sytuacji wypowiedzieli się między innymi Carlos Sainz czy Lando Norris.

Czytaj również: Gasly wściekły na służby porządkowe

Po bardzo długim oczekiwaniu na poprawę warunków, około 9:20 czasu polskiego, kierowcy wyjechali ponownie na tor w ramach procedury startu lotnego, pokonując najpierw kilka okrążeń za samochodem bezpieczeństwa.

Do upłynięcia regulaminowych trzech godzin czasu wyścigu brutto pozostało więc zaledwie 40 minut.

Wszyscy kierowcy w stawce ruszyli do dalszej akcji na oponach deszczowych, jednak już po kilku okrążeniach większość zawodników podjęła decyzję o wyborze przejściówek. Jedynie Mick Schumacher został na oponach deszczowych, jednak stracił bardzo dużo czasu względem reszty stawki.

W kolejnych minutach Max Verstappen powiększał przewagę nad Charlesem Leclerciem w błyskawicznym tempie. Trzecią pozycję utrzymywał Sergio Perez, ścigając Monakijczyka. Za plecami Meksykanina emocjonującą batalię o czwarte miejsce toczyli Esteban Ocon i naciskający go Lewis Hamilton.

W ostatnich minutach Sergio Perez niesamowicie naciskał Charlesa Leclerca. Monakijczyk ściął ostatnią szykanę. Sędziowie analizowali tę sytuację i przyznali kierowcy Ferrari 5 sekund kary. Max Verstappen odjechał na ponad 25 sekund, odnosząc swój dwunasty triumf w tym sezonie.

Za plecami czołowej trójki Esteban Ocon ostatecznie z sukcesem odparł ataki Lewisa Hamiltona, a Sebastian Vettel zameldował się na mecie na szóstym miejscu, o włos przed Fernando Alonso, który w końcówce wyścigu zyskał bardzo dużo na zjeździe po świeże opony przejściowe.