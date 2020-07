Verstappen driftował przez Vettela

Końcowe fragmenty trzeciego segmentu kwalifikacji przypominały licytację najlepszych czasów pomiędzy Maxem Verstappenem i Lewisem Hamiltonem. Na swoim ostatnim okrążeniu Holender poprawił się w pierwszym sektorze, jednak w zakręcie numer 8 natknął się na zjeżdżającego do alei serwisowej Vettela. RB16 pełnym slajdem, niemal wykonując obrót, prześlizgnął się przez dwa końcowe zakręty toru.

- Wydaje mi się, że to Seb zjeżdżał do boksów. W takim deszczu nie widać nawet koloru - powiedział Verstappen podczas konferencji prasowej. - Złapałem podsterowność, pojechałem szeroko, zjechałem na krawężnik i straciłem panowanie. Ostatni zakręt pokonałem slajdem. Jednak i tak okrążenie nie było wystarczające do pokonania Lewisa.

Verstappen przyznał, że końcowy segment czasówki był trudniejszy niż wcześniejsze. Uzyskiwane czasy pogorszyły się przez nasilające się opady deszczu.

- Ogólnie kwalifikacje były niezłe. W Q1 było trochę tłoczno. Nic nie było widać. Za każdym razem trzeba było zostawić sobie miejsce. Tak naprawdę przez cały pierwszy segment byłem w tłoku, ale generalnie było w porządku. Tor również nie był najgorszy.

- W tych samochodach i z szerokimi oponami jest niesamowicie. Nic nie widać, gdy znajdujesz się bliżej niż 6 s od poprzedzającego bolidu. Wszystko szło dobrze, również w Q2. Potem zaczęło mocniej padać i sektor drugi stał się trudniejszy. Następnie w Q3 było już bardzo ciężko. Dużo stojącej wody. Straciłem sporo przyczepności i nie było tak dobrze jak w Q1 i Q2, ale drugie miejsce jest w porządku - podsumował Max Verstappen.