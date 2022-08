Verstappen i Perez mają za sobą dosyć rozczarowujące kwalifikacje. Meksykanin nie dał rady wejść do Q3, po tym jak na ostatnim okrążeniu został zablokowany przez Kevina Magnussena. Wystartuje z 11 miejsca. Natomiast Holender, mimo dostania się do ostatniej części czasówki, nie był w stanie walczyć o pole position. W Q3 doznał spadku mocny silnika i wystartuje z 10 pola.

Red Bull skorzystał ze zmiany przepisów F1, wprowadzonych przed Grand Prix Wielkiej Brytanii. W myśl poprawki, zespoły mogą po kwalifikacjach wymienić jednostkę napędową, nawet jeśli będzie ona w innej specyfikacji.

Świeże części, zamontowane przez Red Bulla, nadal są w ramach pierwotnego przydziału na sezon, więc ani Verstappen, ani Perez nie otrzymają kar. Jednakże są to ostatnie jednostki napędowe, które zespół z Milton Keynes może zamontować "za darmo". Jest bardzo prawdopodobne, że podczas drugiej części sezonu, Red Bull będzie musiał sięgnąć po nowe części, co poskutkuje cofnięciem na polach startowych.

Siostrzany zespół AlphaTauri, który również rozczarował w kwalifikacjach, także postanowił wymienić jednostkę napędową w bolidzie Pierre'a Gaslyego. Jest to zmiana poza oryginalnym przydziałem, co oznacza, że Francuz otrzyma karę. Ponadto z uwagi na to, że nowa jednostka została zamontowana bez zgody delegata FIA, Gasly będzie musiał wystartować z alei serwisowej.